CCW 2023 toplink zeigt Cloud-Kommunikationsplattform für Omnichannel-Kundenkontakt

Darmstadt (ots) -



- yourix by toplink ermöglicht gelenkten Kundenkontakt und mehr Markenprofil

- toplink auf der CCW: Stand A6/B7 in Halle 2



Auf der kommenden CCW in Berlin steht ab dem 28. Februar bis zum 2. März neben

dem Call-Center-Management vor allem der innovative Kundendialog im Fokus. Auf

der Kongressmesse stellt der deutsche Pionier für digitale Telekommunikation

toplink mit yourix eine Cloud-Plattform vor, die gelenkte Interaktionen mit

Kunden auf allen relevanten Kanälen - von E-Mail bis Chat - ermöglicht. Das

Produkt für innovativen Kundendialog kann als Software-as-a-Service gebucht

werden und passt sich dem Bedarf optimal an. "Die Ansprüche von Kunden haben

sich nicht nur in Bezug auf den Kaufprozess verändert und auf verschiedenste

Kanäle verteilt. Auch der Kontakt zwischen Unternehmen, Marken und Institutionen

mit den Kunden ist heute wesentlich vielschichtiger und kann zudem auch proaktiv

betrieben werden, um die Kundenbindung zu erhöhen", erklärt Jens Weller,

Geschäftsführer von toplink. Das Darmstädter Unternehmen betreibt eines der

größten Cloud-Telefonnetze der Welt, und neben Telekommunikation bietet das neue

Omnichannel-Contact Center yourix auch alles, was sich moderne Kunden wünschen,

um über Bestellungen, Lieferungen, Angebote, Servicefragen und anstehende

Termine informiert zu werden. Für Unternehmen ist eine solche Plattform dank der

Transparenz auch wirtschaftlich interessant: Service-Personal kann effizienter

und zielgerichtet eingesetzt werden.