Fachkräftemangel jetzt beenden 5 Tipps, welche die Pflegebranche attraktiv für qualifizierte Bewerber macht (FOTO)

Wuppertal (ots) - Mit ihrer Agentur Conesso Pictures unterstützen Ricardo Morote

und Lisa-Sarina Matthei Unternehmen aus der Pflegebranche dabei, neue Fachkräfte

für sich zu gewinnen. Die beiden Geschäftsführer wissen, dass Pflegekräfte

emotional abgeholt werden müssen. Im folgenden Beitrag zeigen sie, wie es

gelingt, schon während des Bewerbungs- und Onboarding-Prozesses echte

Wertschätzung zu vermitteln.



Die Pflegebranche zählt zu den Wirtschaftszweigen, die am stärksten auf

qualifiziertes Personal angewiesen sind. Pflegekräfte werden daher nahezu

überall händeringend gesucht - oft jedoch mit wenig Erfolg. Lisa-Sarina Matthei

und Ricardo Morote von Conesso Pictures sehen dafür mehrere Gründe. "Sowohl in

der Vermarktung als auch im Recruiting und im Onboarding setzen zahlreiche

Unternehmen noch immer auf veraltete Methoden", meint Ricardo Morote. Um die

Probleme der Branche zu lösen, unterstützt er gemeinsam mit Lisa-Sarina Matthei

Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen dabei, strategische Fehler in der

Mitarbeitergewinnung aufzudecken und zu beheben. Im Folgenden haben die Experten

verraten, worauf Pflegebetriebe achten sollten, um sich attraktiv für

potenzielle Bewerber zu machen.