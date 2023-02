Marco Ellermann Rendite Residenz öffnet sich dem Maklermarkt (FOTO)

Bielefeld (ots) - Marco Ellermann ist Experte für Pflegeimmobilien und

Geschäftsführer der Rendite Residenz. Pflegeimmobilien bieten eine sichere und

rentable Anlagemöglichkeit und stellen in Zeiten der Inflation eine optimale

Alternative dar, weshalb der Experte und sein Team von der Rendite Residenz ihr

attraktives Angebot jetzt auch für den Markt der Versicherungsmakler und

Finanzberater öffnen.



Wer geerbt, gespart oder etwas verkauft hat und so zu einer gewissen Geldsumme

gekommen ist, möchte diese in den meisten Fällen sicher und rentabel

investieren, ohne viel Aufwand mit seiner Anlage zu haben. Da die klassischen

Anlagemöglichkeiten dies nicht mehr bieten, suchen Investoren händeringend nach

Alternativen am Markt. Auch Versicherungsmakler und Finanzdienstleister können

keine zufriedenstellende Lösung liefern, da sie in der heutigen Zeit über keine

funktionierenden Produkte mehr verfügen. "Doch es gibt eine echte Alternative:

die Pflegeimmobilie als Kapitalanlage", weiß Marco Ellermann. Mit der Rendite

Residenz hat er sich darauf spezialisiert, Pflegeimmobilien an Investoren zu

vermitteln. Nun öffnet er sich mit seinem lukrativen Angebot auch dem

Maklermarkt.