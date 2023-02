Erste Fundamente für Ørsteds nächsten deutschen Offshore-Windpark verschifft (FOTO)

Hamburg/Nordenham (ots) - Die ersten drei Fundamente für den Offshore-Windpark

Gode Wind 3 wurden vom Fabrikationsstandort in Nordenham verschifft. Steelwind

liefert in den kommenden Monaten eine große Anzahl der Fundamente des Projekts.

Installationsstart der Fundamente ist im Sommer.



Die ersten Fundamente für Gode Wind 3 haben das Fabrikgelände des Herstellers

Steelwind in Nordenham verlassen. Drei der sogenannten Monopiles wurden in den

Hafen von Eemshaven in der Niederlanden verschifft, von wo aus sie im Sommer ins

Baufeld in der Nordsee gebracht werden. Die Firma Steelwind produziert 66 der

bis zu 100 Meter langen und bis zu 1.500 Tonnen schweren Fundamente sowohl für

Gode Wind 3 als auch das zeitgleich entstehende Projekt Borkum Riffgrund 3.