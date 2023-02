Nachdem bei 43,04 US-Dollar bei Dow Inc. ein Doppeltief ausgebildet worden war, wechselte die Aktie ihren Trend und stieg zu Beginn dieses Jahres über ihren mittelfristigen Abwärtstrend sowie das Kaufniveau von 58,00 US-Dollar an. Das Aufwärtspotenzial wurde jedoch durch einen Horizontalwiderstand um 60,00 US-Dollar begrenzt, wo ein Pullback erwartet worden war und genau in den Unterstützungsbereich von 56,43 US-Dollar abwärts geführt hatte. Dort zeigen sich wieder vermehrt Käufer und könnte bei einer nachhaltigen Stabilisierung nun das Ende Oktober etablierte Kaufsignal wieder fortsetzen.

EMA 50 im Fokus

Ein schöner Tag macht aber noch keinen Sommer, erst ein Sprung mindestens über den EMA 50 würde weitere Hinweise auf einen Aufschwung zumindest an die Jahreshochs von 60,88 US-Dollar liefern, vollends kann man sich aber erst oberhalb dieser Marke sicher sein, dass die Ende Oktober gestartete Aufwärtsbewegung nachhaltig weitere Kursgewinne an 66,00 und vielleicht sogar noch 71,86 US-Dollar hervorbringt. Scheitert Dow dagegen mit einer Stabilisierung in diesem Bereich, müsste wie zuletzt angenommen noch einmal der EMA 200 bei derzeit 54,48 US-Dollar als Trendwendestelle einspringen. Dort träfe die Akte zudem auch auf den seit Oktober laufenden Aufwärtstrend. Ein Kursrutsch darunter würde unweigerlich zu einer größeren Konsolidierung der Aufwärtsbewegung führen.