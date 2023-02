Searchlight Resources Inc. (TSXV: SCLT, OTCQB: SCLTF; STG: 2CC2) hat seine geologische Expertise in der kanadischen Provinz Saskatchewan genutzt, um sieben Pegmatit-Vorkommen abzustecken, die als potenzielle Lithium-Hartgestein-Ziele in Frage kommen. Die Grundstücke sind 2.517 Hektar, 954 Hektar, 1.699 Hektar, 610,5 Hektar, 5.312 Hektar, 27.632 Hektar und 5.399,7 Hektar groß und summieren sich auf eine Gesamtfläche von rund 440 km². Allen Liegenschaften ist gemeinsam, dass sie über vergleichsweise gute Infrastruktur verfügen. Entweder liegen sie nahe Highways oder Ortschaften oder befinden sich in der Nähe von Stromtrassen.

Bei fünf der Ziele war zuvor bekannt, dass sie Beryllium und Turmalin beherbergen. Beide Minerale gelten als Pfadfinderminerale für LCT-Pegmatite. Zwei der größeren Gebiete wurden bereits vom Saskatchewan Geological Survey als Pegmatite kartiert. Diese beiden Gebiete sind über einen Highway zugänglich. Bei beiden Gebieten wurden bisher nur sehr wenige geochemische Proben entnommen, weshalb die Pegmatite noch nicht klassifiziert wurden.

Stephen Wallace, CEO von Searchlight, kommentierte: „Saskatchewan entwickelt sich zu einem der Hot Spots in Kanada für Lithiumexploration und das Unternehmen nutzt sein lokales Wissen, um diese Ansammlung möglicher LCT-Pegmatitvorkommen dem Portfolio des Unternehmens an Projekten mit kritischen Elementen in Saskatchewan hinzuzufügen.“

Fazit: Viele kanadische Junior-Explorer suchen derzeit händeringend nach Lithium-Hartgestein-Projekten, weil sie den aktuellen Boom nutzen wollen, um Gelder einzuwerben. Weil ihnen oft das Know-how oder die Zeit fehlen, selbst Projekte zu generieren, sind sie bereit, erhebliche Summen für das Earn-In zu bezahlen. In dieser Situation kann Searchlight seine einzigartige geologische Expertise in Saskatchewan als Stärke ausspielen. Zusätzlich zu seiner umfangreichen Projektpipeline hat sich das Unternehmen in kürzester Zeit eine Reihe von potenziellen Lithium-Hartgestein-Projekte in der frühesten Phase gesichert – schneller und billiger als seine Wettbewerber, wobei der Konkurrenzdruck in Saskatchwan verglichen mit Quebec oder Ontario weniger hoch ist. Das sagt gar nichts über die mögliche Qualität der Projekte, aber viel über Gewohnheiten der Explorationsbranche. Erst vor wenigen Wochen hat Searchlight ein durch Staking frisch generiertes Pegmatitprojekt an Brunswick Exploration Inc. (BRW:V) für eine mögliche Gesamtvergütung von bis zu 4,5 Mio. CAD optioniert. Nicht alle Aktionäre fanden das damals gut. Viele hätten lieber gesehen, dass Searchlight selbst in die Lithiumexploration einsteigt. Durch seine sieben neuen Pegmatit-Projekte hat das Unternehmen jetzt dazu die Gelegenheit, aber auch noch viele weitere Optionen. Gut gemacht, Stephen Wallace!

