Werbeverbote - Lebensmittelverband fordert wirksame statt symbolischer Maßnahmen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Der Lebensmittelverband Deutschland weist aufs Schärfste dieUnterstellung von Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft,zurück, dass die Lebensmittelwirtschaft "Geld damit verdient, in dem man dieGesundheit der Kinder ruiniert". Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer desLebensmittelverbands, kritisiert: "Eine solche bösartige Aussage, die eine ganzeBranche diffamiert, die über fünf Millionen Erwerbstätige beschäftigt undtäglich die Bevölkerung versorgt, ist eines Bundesministers nicht würdig. Diesstellt Cem Özdemir zudem ein erschreckendes Zeugnis über seine Einstellung zuGrundwerten und Grundlagen einer sozialen Marktwirtschaft aus."Özdemirs starke Worten im Rahmen der Pressekonferenz zur Vorstellung desEckpunktepapiers zum Thema Werbeverbote folgten allerdings nur noch schwacheFakten. So konnte der Minister nicht schlüssig darlegen, was denn für ihnüberhaupt "an Kinder gerichtete Werbung" darstellt und wie sich dieser Terminusgenau definiert. Es entstand vielmehr der Eindruck, als plane er am Ende einfast generelles Werbeverbot für Lebensmittel. "Cem Özdemir scheint sich über dieTragweite seiner Eckpunkte noch gar nicht im Klaren zu sein. Wenn zwischen sechsUhr morgens und 23 Uhr abends für Lebensmittel, die den völlig intransparentfestgelegten WHO-Kriterien nicht entsprechen, nicht mehr geworben werden darf,betrifft das mehr als 70 Prozent der Produkte. Wenn auch Sport-Sponsering,Social Media-Aktivitäten und Samstagabendshows impliziert sind, wird dasweitreichende Folgen für die Medien-, Sport- und Kulturlandschaft in Deutschlandhaben" erläutert Minhoff.Ebenfalls wurde fälschlicherweise behauptet, die Wirtschaft würde damitargumentieren, dass Werbung keine Effekte habe. Richtig ist, dass derLebensmittelverband argumentiert, dass keine belastbaren wissenschaftlichenUntersuchungen zur Wirksamkeit der Werbebeschränkungen auf die Gesamternährungund die Entwicklung von kindlichem Übergewicht existieren. Zu diesem Ergebniskommt übrigens auch die wissenschaftliche Behörde des BMEL, nämlich das MaxRubner-Institut (MRI), das letztes Jahr laufende und geplante nationaleWerberegulierungsmaßnahmen in 17 europäischen Ländern sowie entsprechendeEvaluations- und Wirksamkeitsstudien analysiert hat. Das Fazit: Im Rahmen derRecherche konnten keine belastbaren Wirksamkeitsstudien identifiziert werden.Christoph Minhoff erklärt: "Jedes adipöse Kind ist mit Blick auf diegesundheitlichen und psychischen Langzeitfolgen eins zu viel. Deshalb ist es