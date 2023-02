WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 1,19 Prozent auf 3496,97 Punkte. Auch das europäische Umfeld startete mit klaren Aufschlägen in die neue Handelswoche. Unterstützung lieferte dabei am Nachmittag eine freundliche Tendenz an der Wall Street.

Zins- und Inflationssorgen bleiben laut Marktbeobachtern aber das derzeit bestimmende Thema an den Märkten. Am Freitag hatte ein überraschend deutlicher Preisanstieg im Januar die Anleger an den US-Börsen verschreckt.