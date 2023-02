PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben den Handel am Montag nach den jüngsten Abschlägen überwiegend höher beendet. Auch das europäische Börsenumfeld verzeichnete zum Wochenauftakt im Zuge einer Erholungsbewegung Kursgewinne.

Der PX in Prag schloss 1,07 Prozent höher bei 1402,73 Punkten. Unterstützung für den tschechischen Leitindex lieferten die schwer gewichteten Banken Erste Group und Komercni Banka mit Zugewinnen von 2,6 beziehungsweise 1,2 Prozent. Die auch in Prag notierte österreichische Bank Erste Group wird am Dienstag Zahlen für 2022 vorlegen. Im Vorfeld erwarten Analysten klare Steigerungen bei den wichtigsten Ergebniskennzahlen.