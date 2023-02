Um ihren Bedarf an wichtigen Rohstoffen für die Zukunft zu decken, nähern sich große Firmen wie Tesla oder VW auf der einen Seite und Explorationsunternehmen aus den Bereichen Lithium, Seltene Erden und auch Graphit oder Nickel immer näher an.

Bereits im Mai 2022 haben Bergbaugigant Vale und Tesla eine mehrjährige Liefervereinbarung über Nickel geschlossen, einem wichtigen Bestandteil von Lithium-Ionen Batterien. Auch Mercedes Benz hat mit der kanadischen Rock Tech Lithium eine Abnahmevereinbarung (off take Agreement) getroffen. Mitsubishi stieg direkt bei der kanadischen Giga Metals ein, um sich Zugang zu deren Nickelvorkommen zu sichern. Nur um mal wenige Beispiele von vielen zu nennen.

Auch die kanadische Regierung hat die Ressourcenknappheit erkannt und eine Liste mit kritischen Metallen herausgebracht – Die einheimische Produktion und Exploration soll stark gefördert werden

Solch ein Rare-Earth Projekt mit einer Vielzahl an kritischen Metallen hat sich unsere heutige Vorstellung VATIC VENTURES (TSX-V: VCV / WKN: A3CMSM) gesichert. Dieses potentielle Sahnestück werden wir uns genauer ansehen.

Während in der Provinz Quebec in Kanada mittels Tax-Credits (Steuererstattung) Bergbaufirmen schon seit vielen Jahren gefördert werden, gibt es seit geringer Zeit auch direkte Förderungen der kanadischen Regierung in einzelne Projekte wie z.B. eine Investition über 100 Mio. CAD in eine Potashproduktion oder eine Finanzierung von Projektequipment für eine künftige Rare-Earth Mine in Saskatchewan über eine anfängliche Investition von 7,5 Mio. CAD, um nur mal zwei Beispiele zu nennen.

Ziel ist es natürlich, die einheimische Produktion zu stärken mit dem Ziel sich unabhängiger vor allem von China zu machen.

China dominiert mit einem Marktanteil von rund 60% oder 168.000 Tonnen/Jahr quasi den Weltmarkt von Seltenen Erden (nachfolgend auch REE – Rare Earth Elements genannt). Von Mitte der 90er Jahre bis 2012 produzierte China sogar mehr als 90% aller Seltenen Erden. Mittlerweile hat sich die USA wieder einen Marktanteil von 15% zurück erkämpft und auch in Kanada lief das erste Rare-Earth Projekt im Jahr 2022 an.

Quelle: Government of Canada Website

Kanada beherbergt mit derzeit rund 15,1 Mio. Tonnen Seltenen Erden übrigens eine der größten Reserven der Erde. Chinas Reserven werden auf rund 43 Mio. Tonnen geschätzt.

Jedes derzeit noch so kleine Seltene Erden Projekten muss deshalb genauestens geprüft werden, ob es sich lohnt hier zu investieren um evtl. bei einem kommenden Tenbagger (Ver-10-Facher) wie z.B. VATIC VENTURES (TSX-V: VCV / WKN: A3CMSM) von Beginn an dabei zu sein.

Auf der Liste der kritischen Metalle der kanadischen Regierung finden wir 31 verschiedene Rohstoffe, die sich teilweise mit denen anderer Länder wie den USA oder der EU überschneiden. Eine vollständige Liste kritischer Metalle aller Länder finden Sie am Ende des hier verlinkten Artikels (Annex E): https://www.canada.ca/en/campaign/critical-minerals-in-canada/canadian ...

Um eine Steigerung der Exploration, Produktion und Weiterverarbeitung dieser kritischen Metalle im eigenen Land zu erreichen, und sich gleichzeitig unabhängig von Importen aus China zu machen, stellt die kanadische Regierung anfänglich in einem ersten Schritt satte 4 Milliarden CAD zur Verfügung die in verschiedene Bereiche investiert werden sollen, unter anderem auch Steuervergünstigungen für Explorer und Produzenten kritischer Metalle, wie z.B. Seltene Erden, Kupfer, Nickel. Kobalt usw.

VERWENDUNG DER SELTENEN ERDEN

Seltene Erden (Rare Earth Elements, REEs) werden in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt, darunter Elektronik, saubere Energie, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Verteidigung. Die weltweite Nachfrage nach REEs wurde 2017 auf rund 136.000 Tonnen geschätzt.

Einsatz von REEs. Quelle: Government of Canada Website

Die Herstellung von Permanentmagneten ist mit rund 40% des Gesamtverbrauchs die größte und wichtigste Endanwendung für REEs.

Der Gesamtmarkt der REEs soll lt. Branchenexperten von einem Marktwert von rund 7 Milliarden USD im Jahr 2021 auf 15,47 Milliarden USD im Jahr 2030 ansteigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,1% entspricht.

Auch die Daten von Statista sprechen eine deutliche Sprache: Im Jahr 2018 lag die Nachfrage nach REEs noch bei 208.000 Tonnen Seltenen Erden, und bis zum Jahr 2025 soll diese auf über 304.000 Tonnen ansteigen.

VATIC VENTURES (TSX-V: VCV / WKN: A3CMSM)

NEUES RARE EARTH PROJEKT KÖNNTE DER GAME CHANGER FÜR VATIC VENTURES SEIN

HIGHLIGHTS VON VATIC VENTURES (TSX-V: VCV / WKN: A3CMSM)

• Neues riesiges Seltene Erden Projekt könnte für Aufsehen sorgen

• Großes Explorationsprogramm geplant

• In der Vergangenheit Vorkommen von Rare Earth, Kupfer, Lithium, Wolfram, Zinn und weiteren Metallen bestätigt

• Nachbörsliche News vom 27. Februar: Vorbereitung der luftgestützten magnetischen Untersuchung zur Identifizierung der besten Bohrziele ist angelaufen

• Die kanadische Regierung fördert Projekte von kritischen Metallen nun direkt mit einem Budget von vorerst 4 Milliarden CAD (kanad. Dollar)

• Zusätzlich Goldprojekt in Quebec (extrem bergbaufreundlich!): Ein 600.000 CAD Explorationsprogramm soll hier in Q2 2023 starten

• Nur 29,7 Mio. Aktien ausstehend. Market Cap sehr gering mit 5,2 Mio. CAD. Rund 15% aller Aktien in Händen der Gründer und des Managements

• Zuletzt hohe Insiderkäufe

Per News vom 14. Februar sicherte sich VATIC VENTURES die Kaufoption auf ein spektakuläres Rare Earth Projekt in der Provinz New Brunswick in Kanada.

Das insgesamt 975 Claims und mit 243 Quadratkilometer riesige Projekt ist vor allem für seine Vorkommen an Seltenen Erden (nachfolgend auch REE für Rare Earth Elements genannt), und Nickel sowie Kupfer bekannt.

Bei früheren Untersuchungen wurden allerdings auch die Metalle Wolfram, Zinn, Molybdän sowie Platin und Palladium gefunden.

Ein pikantes Detail verrät ein Blick auf die Lage der SISTERS MOUNTAIN Liegenschaft. Denn die ehemalige Burnt Hill Wolframmine befindet sich im jetzigen Projektgebiet südwestlich des Sister Mountain Projekts. Genau dort sind die Konzentrationen von Zinn, Wolfram und Molybdän im Gestein laut den Daten extrem hoch.

Quelle: Sisters Mountain-Critical Metals-Exciting Discovery New Brunswick 2023 Studie

VATIC VENTURES (TSX-V: VCV / WKN: A3CMSM) erhält die Option, eine 100%ige Beteiligung an einem Paket von Claims mit Potenzial für Seltenerdenmetall- und polymetallischen Vorkommen zu erwerben. Dieses Claim-Paket wird als Sisters Mountain bezeichnet (das Konzessionsgebiet); es befindet sich im Südwesten der Provinz New Brunswick und umfasst insgesamt 8 Claim-Blöcke mit 975 Claims auf 243 km2.

Wie man BRANDAKTUELL GESTERN NACHBÖRSLICH per Pressemitteilung bekanntgab ist die Vorbereitung der luftgestützten magnetischen Untersuchung zur Identifizierung der besten Bohrziele angelaufen

Das Claim-Paket befindet sich im Südwesten von New Brunswick und hat zwei Hauptziele, nämlich Seltenerdmetalle und Nickel/Kupfer. Die Claims beherbergen potenziell vier verschiedene Arten von Minerallagerstätten, darunter Seltenerdmetalle, Nickel, Kupfer, Wolfram, Zinn, Molybdän, sowie Platin und Palladium.

Seltenerdmetall- und Nickellagerstätten sind in Kanada eine unzureichend entdeckte Ressource, und in New Brunswick finden vermehrt Explorationsaktivitäten für diese Art von Lagerstätten statt. Diese Minerale sind auf der Liste von kritischen Metallen der Canadian Critical Minerals Strategy angeführt.

Seltenerdmetalle sind wichtige Bestandteile in vielen elektronischen Geräten und haben eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Obwohl Kanada derzeit kein kommerzieller Produzent von Seltenerdmetallen ist, gibt es dortzulande eine Reihe fortgeschrittener Explorationsprojekte. China ist mit einer geschätzten Produktion von mehr als 150.000 Tonnen Seltenerdmetallen im Jahr 2020 der weltweit größte Produzent, was mehr als 60 % der weltweiten Produktion entspricht. Viele Länder, darunter auch Kanada, verfügen über Seltenerdmetallressourcen; ihre Gewinnung erfordert jedoch komplexe Trennungs- und Raffinierungsverfahren.

Um in Zukunft weniger Abhängig von Chinas Produktion zu sein, hat Kanada das oben genannten Förderprogramm für die Exploration und die Produktion der kritischen Metalle beschlossen. Ein Glücksfall für VATIC VENTURES!

HISTORISCHE ARBEITEN AUF DEM SISTERS MOUNTAIN PROJEKT

Im Südwesten von New Brunswick fanden bereits vor einem Jahrhundert erfolgreiche auf Zinn, Wolfram und Molybdän ausgerichtete Prospektionsarbeiten statt. Die ehemalige Wolframmine Burnt Hill befindet sich in der südwestlichen Ecke des Projektgebiets. Zinn-, Wolfram- und Molybdänvorkommen sind reichlich vorhanden.





Vorkommen von Seltenen Erden und Lithium auf dem Sisters Mountain Projekt. Quelle: Vatic Ventures

Seit 1956 hat nur eine kleine Handvoll von Unternehmen Arbeiten in diesem Claim-Block durchgeführt. Die Arbeiten reichten von Fluss- und Bodenprobenahmen bis hin zu magnetischen und elektromagnetischen (EM) Flugmessungen. Die frühen Explorationsarbeiten konzentrierten sich auf Kupfer, Blei/Zink und Uran, bis Ende der 1970er-/Anfang der 1980er-Jahre der Schwerpunkt auf Zinn und Wolfram verlagert wurde.

Im Jahr 1981 absolvierte Shell Resources Erkundungsarbeiten, die auch die Erprobung von Flusssedimenten umfasste. Zur Abgrenzung von Gebieten mit Zinn- und Wolframpotenzial wurden zunächst geologische Kartierungen und Prospektionsarbeiten am Straßenrand, zu Fuß und mit Kompass durchgeführt. Während der Exploration auf Zinn-, Wolfram- und Molybdänvorkommen konnten Anhaltspunkte auf eine Nickel-Kupfer-PGE-Lagerstätte ermittelt werden. In Tillitproben von Sisters Mountain (im Zentrum des 400 Quadratkilometer großen Gebiets) stieß man auf Indikatorminerale, die auf ein starkes Potenzial für eine nahegelegene Nickel-Kupfer-PGE-Lagerstätte hinwiesen.

Elektromagnetische Untersuchungen einzelner REEs auf dem Sisters Mountain Projekt. Quelle: Vatic Ventures

Die vorliegenden Daten einer magnetischen Flugmessung durch die Regierung bestätigten, dass sich bei Sisters Mountain eine oberflächennahe, isolierte Anomalie mit ausgeprägter Magnetfeldstärke findet, und zwar an der Stelle, an der die anomalen Chrom-Grossular-Granatkörner aus den einen Meter tiefen Tillitproben geborgen wurden. Diese Chromit-Anomalie deutet auf die Nähe zu einer mafisch-ultramafischen Intrusion hin, die ein hohes Potenzial für eine Nickel-Kupfer-PGE-Mineralisierung aufweist. Aufgrund niedriger Metallpreise wurden hier damals keine weiteren Explorationsarbeiten durchgeführt.

Im Jahr 2005 veröffentlichte der New Brunswick Geological Survey die Ergebnisse einer geochemischen Tillit-Bodenuntersuchung im Südwesten von New Brunswick. Die Bodenproben der Grundmoräne im Gebiet Sisters Mountain wiesen für alle getesteten Metalle die höchsten Metallwerte im gesamten Untersuchungsgebiet im Südwesten von New Brunswick auf, einschließlich Indikatoren für Zinn und Wolfram, Basismetalle und Edelmetalle.

Vorkommen von Zinn, Wolfram und Basismetallen auf dem Sisters Mountain Projekt. Quelle: Vatic Ventures

Im Jahr 2012 veröffentlichte der New Brunswick Geological Survey Berichte – Open File Report 2012-3 und MRR 2012-1A – zu den Ergebnissen der Grundmoränenprobenahmen im Untersuchungsgebiet im westlichen Zentrum von New Brunswick. Diese Berichte zeigen, dass das Konzessionsgebiet Sisters Mountain Bereiche mit extrem anomalen Werten von Seltenerdmetallen enthält.

Wayne Lockhart, Geologe und Entdecker des Sisters Mountain Projektgebiet äußerte sich heute wie folgt: „Das Sisters Mountain Projekt hat in der Vergangenheit durch Exploration und Untersuchungen sowie Analysen der Regierung bereits gezeigt, dass es sich hier um eine potentiell wirtschaftliche Lagerstätte mit einer Vielzahl von Metallen handelt, wie z.B. Seltene Erden. Auf den Karten der Regierung von New Brunswick aus den Jahren 2005 und 2012 zeigen sich hohe Anomalien für Zinn, Wolfram, Edelmetalle und Basismetalle, sowie REEs. Ein umfangreiches Arbeitsprogramm ist gerechtfertigt und wird empfohlen, um sofort mit der Exploration dieses Gebiets zu beginnen, welches hochgradige Anomalien zeigt, sowie ungewöhnlich groß ist, für eine Vielzahl der Metalle die gerade jetzt weltweit stark nachgefragt werden.“

ZULETZT STARKE INSIDERKÄUFE BEI VATIC VENTURES

Immer gut zu sehen, wenn das Management Aktien seines eigenes Unternehmens kauft. Meiner Meinung nach kann es keinen größeren Vertrauensbeweis geben.

Käufe des Managements bei VATIC VENTURES. Quelle: canadianinsider.com

Gleich drei Mitglieder des Managements – unter anderem der CFO – waren seit November 2022 fleißig und ausschließlich auf der Käuferseite bei der Aktie von VATIC VENTURES zu sehen. Insgesamt 548.000 Aktien wurden zwischen 0,175 und 0,20 CAD (kanad. Dollar) erworben.

HANSEN GOLDPROJEKT IN QUEBEC, KANADA

Im Norden von Quebec hat VATIC VENTURES die Option, 100% des Hansen Goldprojekts zu erwerben. Es besteht aus 20 zusammenhängenden Claims und umfasst insgesamt 1.113,98 Hektar, 15km südöstlich des renommierten Chapais-Opemiska Minen Komplexes (Springer, Perry und Cooke Kupfer-Goldminen), die bis heute noch Ressourcen und Reserven von 1,6 Milliarden Pfund Kupfer-eq beherbergen.

Im sogenannten Chibougamau Distrikt wurden bis dato 6,7 Mio. Unzen Gold produziert, und die Infrastruktur in diesem Gebiet kann als exzellent bezeichnet werden.

Die Geschichte des Hansen Projekts geht bis in das Jahr 1952 zurück, und Mitte der 80er fand hier die meiste Aktivität statt. Damals wurde das Projekt von Achates Corp. betrieben, welche die meisten Projektarbeit erledigten und später Falconbridge als Partner ins Boot holten. Es fanden Kartierungen, geophysische Untersuchungen und sogar Bohrungen statt.

Die Highlights waren 7,7 g/t Gold über 1,5m, 12,8 g/t Gold über 1,05m und 75,3 g/t Gold über 30cm.(Quebec Gov. Assessment Files GM.64102).

Zusätzlich konnte man bei Bodenproben extrem hohe Goldgehalte zwischen 37,5 g/t und 112,5 g/t Gold vermelden. Eine der hochgradigsten Goldentdeckungen der gesamten Region!

Elektromagnetische Anomalien auf dem Hansen Projekt. Quelle: Vatic Ventures

Gemäß der „Quebec Minerals Authority“ handelt es sich bei dem Hansen Projekt um eines der hochgradigsten Goldprojekte der ganzen Provinz, in der sich z.B. auch das Monster Lake Projekt von Iamgold befindet welches eine extrem hochgradige Goldressource von 433.000 Unzen Gold mit 12,1 g/t Gold vorweisen kann.

Sogar ein 65 Seiten umfassender technischer Report gemäß NI 43-101 wurde bereits für das Projekt fertig gestellt (24. Januar 2022) und ist auf Sedar.com abrufbar.

Für das laufende Jahr plant VATIC VENTURES ein umfassendes Explorationsprogramm auf dem Hansen Projekt welches bereits im zweiten Quartal 2023 starten soll und ein Budget von 600.000 CAD (kanad. Dollar) eingeplant ist.

Das Management zeigt sich zuversichtlich, dass es durch die umfassenden historischen Daten die man vom Hansen Projekt zur Verfügung hat, hier auf einem guten Weg ist eine ökonomische Goldlagerstätte zu entdecken.

Zitat von CEO Loren Currie. Quelle: Financialpost.com

HIGHLIGHTS VON VATIC VENTURES (TSX-V: VCV / WKN: A3CMSM)

• Neues riesiges Seltene Erden Projekt könnte für Aufsehen sorgen

• Großes Explorationsprogramm geplant

• In der Vergangenheit Vorkommen von Rare Earth, Kupfer, Lithium, Wolfram, Zinn und weiteren Metallen bestätigt

• Nachbörsliche News vom 27. Februar: Vorbereitung der luftgestützten magnetischen Untersuchung zur Identifizierung der besten Bohrziele ist angelaufen

• Die kanadische Regierung fördert Projekte von kritischen Metallen nun direkt mit einem Budget von vorerst 4 Milliarden CAD (kanad. Dollar)

• Zusätzlich Goldprojekt in Quebec (extrem bergbaufreundlich!): Ein 600.000 CAD Explorationsprogramm soll hier in Q2 2023 starten

• Nur 29,7 Mio. Aktien ausstehend. Market Cap sehr gering mit 5,2 Mio. CAD. Rund 15% aller Aktien in Händen der Gründer und des Managements

• Zuletzt hohe Insiderkäufe

KURZES FAZIT:

Angesichts der wirklich herausragenden Lage beider Projekte und der historisch vielversprechenden Analysen könnten wir es bei VATIC VENTURES (TSX-V: VCV / WKN: A3CMSM) mit einem potentiellem Vervielfacher zu tun haben.

Die Insiderkäufe des Managements schaffen Vertrauen und die geringe Market Cap von gerade mal 5,2 Mio. CAD ist für diese Gesellschaft zu günstig.

Auf beiden Projekten finden extensive Arbeiten statt, sodass hier mit entsprechendem Newsflow gerechnet werden kann. Die luftgestützten Arbeiten auf dem Rare Earth Projekt wurden soeben angekündigt, und die Exploration auf dem Goldprojekt ist für Q2 2023 vorgesehen, welches bereits in rund einem Monat beginnt.

Der weitsichtige Anleger mit Risikohunger und Gespür für potentielle Vervielfacher-Aktien sollte sich die Aktien von VATIC VENTURES (TSX-V: VCV / WKN: A3CMSM) unbedingt ins Depot legen.

Zum Redaktionsschluss lag der letzte Schlusskurs bei 0,18 CAD was umgerechnet 0,125 EUR entsprechen. Das 52 Wochenhoch liegt bei 0,25 CAD, das 52 Wochentief bei 0,15 CAD

Weiterführende Information zum Unternehmen finden Sie auf der Website:

https://vaticventures.com/

Gehen wir jagen!

Ihr Redaktionsteam von Aktienjagd.com

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Redaktionsschluss: 28. Februar 20223, 07:22 Uhr MEZ

Quellen & Credits

www.vaticventures.com

www.canadianinsider.com

www.sedar.com

https://financialpost.com/business-trends/inflation-is-no-match-for-vatic-ventures-gold-exploration-project

https://www.canada.ca/en/campaign/critical-minerals-in-canada/canadian-critical-minerals-strategy.html

https://natural-resources.canada.ca/our-natural-resources/minerals-mining/minerals-metals-facts/rare-earth-elements-facts/20522

https://www.canada.ca/en/prairies-economic-development/news/2022/09/minister-vandal-announces-investment-in-processing-of-rare-earth-elements-in-saskatchewan.html

https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2022/06/government-of-canada-to-support-the-worlds-most-sustainable-potash-mine-in-saskatchewan.html

Headerbild: Lizenz durch den Verfasser des Artikels erworben von Adobe Stock / Vatic Ventures / bearbeitet

Wichtige Hinweise

Die von Aktienjagd.com angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Risikohinweise

Wir empfehlen grundsätzlich den Kauf von Aktien an der jeweiligen Heimatbörse. Sollten Sie im deutschen Handel kaufen wollen, achten Sie unbedingt auf eine faire Kursstellung und limitieren Sie Ihre Kauforder.

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte gemäß Paragraph 34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich):

Grundsätzlich können die Star IR GmbH, die Star Finance GmbH und / oder Mitarbeiter dieser Unternehmen jederzeit Long- oder Shortpositionen an allen oben vorgestellten Unternehmen halten, eingehen oder auflösen. Diese möglichen Wertpapiertransaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Eine Übersicht über die individuell je Unternehmen bestehenden möglichen Interessenkonflikte sowie weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie auf der Webseite von Aktienjagd.com.

Konkret und eindeutig vorliegende Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR

Die Star Finance GmbH als Herausgeber wurde von einer Agentur mit der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Marketing durch Besprechung und Vorstellung der Vatic Ventures Corp. beauftragt und erhält hierfür eine Vergütung. Hieraus entsteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. Die Star Finance GmbH schließt nicht aus, dass der Auftraggeber und/oder damit verbundene Personen in einem der Star Finance GmbH nicht bekannten Umfang Aktienpositionen oder andere Wertpapiere des vorgestellten bzw. besprochenen Unternehmens halten oder halten können und planen diese zu verkaufen. Dies kann den Aktienkurs erheblich – insbesondere negativ – beeinflussen.

+++ WERBEMITTEILUNG +++