Werbeverbot für Zucker dürfte nicht leicht umzusetzen sein

Der grüne Bundesernährungsminister Cem Özdemir will nun ernstmachen und auf Kinder zugeschnittene Werbung für ungesunde Lebensmittel undentsprechende Reklame in direkter Nähe von Schulen untersagen. Das klingtsinnvoll, dürfte aber nicht leicht umzusetzen sein. Denn wo fängt "ungesund" an? Reicht es, sich an Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zuorientieren? Bei Süßigkeiten wird man sich schnell einigen können. Vor allemsollte die sinnvolle Debatte nicht in einen Glaubenskrieg münden, an dessen Endezu Beispiel auch Fleisch und Wurst auf der roten Liste stehen werden.