Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Huawei Enterprise BG hat es sich zur

Aufgabe gemacht, digitale Infrastrukturen auszubauen und neue Werte für die

Industrie zu schaffen. Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2023 werden

innovative Produkte und Lösungen vorgestellt. Die BG wird mit mehr als 2.500

globalen Industriekunden, Partnern und Meinungsführern zusammenarbeiten, um

Innovationen voranzutreiben, Erfahrungen im Bereich der digitalen Transformation

auszutauschen sowie neue Möglichkeiten zu eröffnen und eine intelligente Welt

mit digitalen Technologien für einen geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.



Huawei Enterprise BG beschäftigt sich intensiv mit der digitalen Transformation

der Branche, der Innovation digitaler Infrastrukturen und Partner-Ökosystemen.

Auf der Messe werden herausragende Produkte und führende Lösungen für Behörden

und Unternehmen vorgestellt. Jede vorgestellte Lösung ist sorgfältig auf das

jeweilige Szenario zugeschnitten. Parallel dazu wird Huawei auch den 5th

Industry Digital Transformation Summit veranstalten.





Entwicklung von Lösungen für über 30 Szenarien in 10 Branchen, die digitaleProduktivität freisetzen .Huawei arbeitet gemeinsam mit Partnern an der Entwicklung innovativer, aufBranchenszenarien basierender Lösungen, die die Ideen und Innovationsbemühungenvon Huawei im Bereich der digitalen Technologien hervorheben und Kunden bei derDigitalisierung unterstützen.- Im Bereich der öffentlichen Dienste wird Huawei die Lösung Smart Classroom 2.0vorstellen, ein leuchtendes neues Beispiel für die Informatisierung desBildungswesens.- Für die Finanzbranche wird Huawei die Financial Digital Human Solutionherausbringen, um technologische innovation und Anwendung in sechs Bereichenzu beschleunigen und Kunden der Finanzwirtschaft dabei zu unterstützen, aufVeränderungen zu reagieren und die Produktivität zu steigern.- Als Antwort auf die Herausforderungen des zukünftigen Stromversorgungssystemswird Huawei Lösungen für die Stromverteilung im Internet der Dinge (IoT), dieintelligente Inspektion von Umspannwerken, drahtlose Campusnetzwerke undintelligente Windkraftnetzwerke entwickeln, um die digitale Transformation vonStromversorgungsunternehmen zu unterstützen.- Um die Probleme im Zusammenhang mit der Netzabdeckung in Bergbaugebieten zulösen, arbeitet Huawei mit Kunden zusammen, um das weltweit erste5G-orientierte intelligente Diamantenbergwerkprojekt zu starten.Digitale Infrastruktur-Innovation: Aufbau einer stabilen Netzwerkgrundlage fürdie Rechenzentren der Zukunft