Darling Ingredients Inc. meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Höhepunkte des Geschäftsjahres 2022- Erwirtschafteter Nettogewinn von 737,7 Mio. USD oder 4,49 USD pro verwässerterGAAP-Aktie- Rekordwert beim bereinigten EBITDA von 1,541 Mrd. USD- Inbetriebnahme der dritten Anlage für erneuerbaren Diesel, wodurch DiamondGreen Diesel mit 1,2 Mrd. Gallonen pro Jahr zum größten Hersteller vonerneuerbarem Diesel in Nordamerika wurde- Vergrößerung der globalen Präsenz durch drei strategische Akquisitionen, diedie vertikale Integration des Unternehmens bei der Produktion von erneuerbaremDiesel stärken- Rekordergebnisse im Segment Nahrungsmittel durch Wachstum des Geschäfts mithydrolysiertem Kollagen- Rückkauf von Stammaktien im Wert von 125,5 Mio. USDDarling Ingredients Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3793066-1&h=2859735647&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3793066-1%26h%3D1874695230%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.darlingii.com%252F%26a%3DDarling%2BIngredients%2BInc.&a=Darling+Ingredients+Inc.) (NYSE: DAR) wies heute einenNettogewinn von 156,6 Mio. USD oder 0,96 USD pro verwässerter Aktie für dasvierte Quartal 2022 aus, verglichen mit einem Nettogewinn von 155,8 Mio. USDoder 0,94 USD pro verwässerter Aktie im vierten Quartal 2021. Das Unternehmenmeldete außerdem einen Nettoumsatz von 1,8 Mrd. USD für das vierte Quartal 2022,verglichen mit einem Nettoumsatz von 1,3 Mrd. USD im gleichen Zeitraum desVorjahres.Für das Geschäftsjahr 2022 meldete Darling Ingredients einen Nettogewinn von737,7 Mio. USD bzw. 4,49 USD pro verwässerter Aktie, verglichen mit 650,9 Mio.USD bzw. 3,90 USD pro verwässerter Aktie im Jahr 2021. Der Nettoumsatz für dasGeschäftsjahr 2022 betrug 6,5 Mrd. USD, verglichen mit einem Nettoumsatz von 4,7Mrd. USD im Jahr 2021.Das kombinierte bereinigte EBITDA für das vierte Quartal 2022 belief sich auf413,0 Mio. USD, verglichen mit 306,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr2021. Das kombinierte bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2022 betrug 1,541Mrd. USD, verglichen mit 1,235 Mrd. USD für das Gesamtjahr 2021.Diamond Green Diesel (DGD) verkaufte im Geschäftsjahr 2022 eine Rekordmenge von754 Mio. Gallonen erneuerbaren Dieselkraftstoffs, bei einem durchschnittlichenEBITDA von 1,18 USD pro Gallone. DGD nahm im vierten Quartal 2022 seine Anlagein Port Arthur, Texas, in Betrieb, wodurch sich die Gesamtkapazität von DGD fürerneuerbaren Diesel auf 1,2 Mrd. Gallonen pro Jahr erhöht. Am 31. Januar 2023gab das Unternehmen die Genehmigung eines neuen Projekts für nachhaltigenFlugkraftstoff (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3793066-1&h=1216898478&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3793066-1%26h%3D3055972