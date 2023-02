Shenzhen und Hongkong arbeiten gemeinsam an der Verabschiedung von 16 Maßnahmen zur Schaffung eines Zentrums für geistiges Eigentum und Innovation

SHENZHEN, China, 28. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die 16 Kooperationsmaßnahmen für die Entwicklung des ,,Qianhai Shenzhen-Hong Kong Intellectual Property and Innovation Hubs" (16 Maßnahmen), die gemeinsam von der Behörde der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone der Stadt Shenzhen und dem Büro für Handel und Wirtschaftsentwicklung (Commerce and Economic Development Bureau) der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong verkündet wurden, sind am 23. Februar in Kraft getreten. Dieser Schritt bedeutet nicht nur ein verbessertes Maß an Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong im Bereich des geistigen Eigentums (IP), sondern markiert auch die fortschrittlichen Schritte von Qianhai in Richtung „Aufbau eines Standortes erster Wahl für die Integration Hongkongs in die nationale Entwicklung" sowie eines Drehkreuzes für geistiges Eigentum und Innovation.

Es wird davon ausgegangen, dass die 16 Maßnahmen Initiativen in vier Schlüsselbereichen umfassen: Förderung der Harmonisierung von IP-Regeln und -Systemen zwischen Shenzhen und Hongkong, Unterstützung der Nutzung und Umwandlung von Hongkongs IP in Qianhai, Förderung grenzüberschreitender IP-Dienstleistungen und Entwicklung des Qianhai Shenzhen-Hong Kong IP and Innovation Hubs. Im Rahmen der 16 Maßnahmen wird jedes Technologietransferzentrum, das gemeinsam von einem führenden Unternehmen und einer Universität oder einem F&E-Zentrum in Hongkong eingerichtet wird, mit 50 % der tatsächlichen Betriebskosten (bis zu 1 Million Yuan pro Jahr) bezuschusst. Darüber hinaus hat jeder Hongkonger oder internationale IP-Dienstleister, der sich in Qianhai niederlässt, Anspruch auf einen Zuschuss von bis zu 2 Millionen Yuan.