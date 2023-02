JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 162 Euro angehoben. Analystin Olivia Townsend gab den Papieren in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie vor der Jahresbilanz am 8. März zudem den Status "Positive Catalyst Watch". In Anspielung auf den neuen Adidas-Chef Björn Gulden spricht sie von einer "Gulden Opportunity". Die jüngste, dritte Gewinnwarnung habe die Markterwartungen derart stark rekalibriert, dass es nun sogar Potenzial für die Prognosen für 2024 gebe, so die Expertin. Sie selbst liegt mit ihrer Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) um 16 Prozent über dem neuen Marktkonsens. Townsend traut dem Konzern zudem langfristig eine Rückkehr zu zweistelliger Ebit-Marge zu./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 18:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 138,9EUR gehandelt.



