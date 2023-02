BERENBERG stuft Adidas auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adidas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 160 auf 180 Euro angehoben. Der Markt sei mit Blick auf die Profitabilität des Sportartikelherstellers zu vorsichtig geworden, und er selbst habe die Aktie im September nach drei Gewinnwarnungen abgestuft, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2023 sollte es zwar noch Gegenwind geben, aber der neue Chef Björn Gulden habe mit dem neuen Ausblick reinen Tisch gemacht. Zudem habe er den Ruf, weniger zu versprechen als zu erreichen. Mit der richtigen Strategie und deren Umsetzung sowie Investitionen sei Adidas in einer guten Ausgangsposition für das wichtige Sportjahr 2024. Renwicks operative Ergebnisschätzung (Ebit) für das kommende Jahr liegt nach eigene Angabe 30 Prozent über der Konsensprognose. Und selbst auf deren Basis werde Adidas mit einem 20-prozenzigen Abschlag zu Nike gehandelt, betonte er./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 18:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

