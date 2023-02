BERENBERG stuft Stabilus auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie des Auto- und Industriezulieferers Stabilus im Zuge eines Analystenwechsels von 71 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der weltweit führende Spezialist für Gasdruckfedern, hydraulische Dämpfer und elektromechanische Lösungen sollte mittelfristig eine operative Ergebnismarge (Ebit) von rund 14 Prozent erreichen, schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zukäufe im gewinnträchtigeren Industriesegment könnten die Marge noch um einen Prozentpunkt steigern./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 62,80EUR gehandelt.