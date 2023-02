Das kanadisch-israelische Pharmaunternehmen Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027) zielt daher darauf ab, den Markt zu erschließen, indem es Verabreichungssysteme erforscht und entwickelt, die die Potenz und Wirkungsdauer von CBD verbessern. Das Geschäftsjahr 2022 war in dieser Hinsicht von zahlreichen Forschungserfolgen und neuen strategischen Kooperationen geprägt, die auch im Jahr 2023 fortgesetzt werden sollen.

Erreichte Meilensteine im Jahr 2022

Das IP-Portfolio von Innocan Pharma besteht derzeit aus LPT CBD, CLX CBC und hochwertigen CBD-basierten Wellness-Produkten für Verbraucher.

- Die mit CBD beladene Liposomen-Plattform (LPT) ermöglicht eine genaue Dosierung, eine verlängerte Freisetzung und eine kontrollierte Verabreichung von CBD in den Blutkreislauf. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Studienphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzen.

Zwischen Juni und September 2022 führte Innocan Pharma mehrere erfolgreiche klinische Studien mit Hunden durch, die an refraktärer (arzneimittelresistenter) Epilepsie oder chronischen Schmerzen im Zusammenhang mit Osteoarthritis litten. In der Pilot-Schmerzstudie an Hunden erzielte das Unternehmen mit der LPT-Liposomen-Technologie eine signifikante Linderung der Symptome und eine CBD-Bioverfügbarkeit von nahezu 100 %. Die Ergebnisse der Epilepsiestudie bei Hunden zeigten auch, dass die Häufigkeit und Intensität epileptischer Anfälle durch CBD signifikant abnahm.

Zwei Patentfamilien aus der LPT-Kategorie befinden sich in fortgeschrittenen Stadien der Patenterteilung in den USA, EU, CA, CN, IN, IL und JP.

- Die mit CBD beladene Exosomen-Plattform (CLX) zielt auf regenerative und entzündungshemmende Eigenschaften des zentralen Nervensystems (ZNS) ab. Das IP-Portfolio in dieser Kategorie wird im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Ramot (Tel Aviv University Applied Science) entwickelt und umfasst derzeit drei Patentanmeldungen.