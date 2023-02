Nur rund 2,5 Prozent des Wassers auf der Erde ist Süßwasser. Davon sind gerade einmal 0,3 Prozent für den Menschen zugänglich. Und … die Süßwasserreserven schrumpfen. Einer der Treiber? Der Klimawandel. So schrieb Katharina Schuster von ‘ZDF heute’ bereits im vergangenen Jahr: „Deutschland trocknet langsam aus.“ (1). Grund genug, mit dem bestehenden Süßwasser sorgsam umzugehen.

7,1% Marktwachstum für Wasser- & Abwasseraufbereitung

So gewinnen Wasser- & Abwasseraufbereitung eine immer größere Bedeutung. 2021 betrug das Marktvolumen für Wasser- & Abwasseraufbereitung laut eines Marktberichtes von Fortune Business Insights 281,75 Mrd. US-Dollar. Bis 2029 soll dieser Markt auf fast 490 Mrd. US-Dollar anwachsen. Das entspricht einem CAGR von 7,1% Prozent (2022 bis 2029). Besonders der amerikanische Markt mit einer Marktgröße von knapp 110 Mio. US-Dollar (2021) sticht hervor. Jedoch erwarten die Marktexperten in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum des asiatisch-pazifische Raums. Diese Einschätzungen beruhen auf umfangreiche Investitionen Chinas, Indiens und Südostasiens zur Verbesserung der Wasserqualität und der Abwasserentsorgung in diesen Regionen (4).

Markttreiber: strengere Vorschriften für Abwasserbehandlung

Die Einführung neuer und traditioneller Behandlungskombinationen sind wichtige Markt-Trends. Und die Markt-Treiber? Laut der Experten wird der Markt vor allem durch strenge Vorschriften für die Abwasserbehandlung angetrieben, deren Verletzung u.a. mit hohen Geld- und sogar Gefängnisstrafen geahndet werden (4).

Prominente Markt-Player

Der Markt zeigt sich stark fragmentiert. Derzeit konsolidiert sich der Markt, gleichzeitig bauen Unternehmen wie Veolia und Suez Environment ein vielfältiges Portfolio auf, um Anteile an diesem Markt zu erobern. Weitere prominente Player sind u.a. Xylem, American Water, Trojan Technologies, Hydro International oder auch 3M (4).

Und deutsche Player? Hier ist u.a. die de.mem-geutec aus Velbert zu nennen, die zur international aufgestellten De.mem Gruppe zählt (5). De.mem fertigt Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen basierend auf moderner Membrantechnologie, wie auch biologischen und chemischen Verfahren. Zu den Kunden des Unternehmens zählen internationale Konzerne wie Rio Tinto (Bergbau, 87 Mrd. € Marktkapitalisierung (MK)), BHP (Rohstoffe, MK 154 Mrd. €), Givaudan (Nahrungsmittel, MK 26 Mrd. €) oder FMC Technip (Öl und Gas, knapp 6 Mrd. € MK). In Deutschland arbeitet De.mem vor allem mit Kunden aus der Galvanik und der metallverarbeitenden Industrie zusammen. Kunden bietet das Unternehmen u.a. auch Komplettangebote. Der Kunde kann somit aus einer Hand bestellen. Das sei vor allem bei großen Konzernen ein Pluspunkt gegenüber den Mitbewerbern, weiß De.mem CEO Andreas Kröll. 2013 gegründet unterhält De.mem mittlerweile Niederlassungen in den australischen Standorten Perth, Brisbane, Melbourne und Launceston, sowie in Singapur.