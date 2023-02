Cogia AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2022

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

60329 Frankfurt am Main

Für die zukünftige Geschäftsentwicklung sieht der Vorstand weiterhin ein enormes Wachstumspotential. Die Rahmenbedingungen in der IT-Branche sind nach wie vor günstig, die Nachfrage nach den angebotenen Produkten ungebrochen. Der Fokus der kommenden Jahre liegt sowohl auf dem organischen als auch auf dem anorganischen Wachstum. Dabei ist die Integration der erworbenen Targets in den bestehenden Cogia Konzern von großer Bedeutung. Das Wachstum soll durch einen Mix aus Eigen- und Fremdkapital finanziert werden.

Im Rahmen der verfolgten Wachstumsstrategie investiert die Cogia weiterhin in ihre Produkte, im Jahr 2022 insgesamt 897 TEUR. Die Investitionen sind notwendig, um Kundenbedürfnissen gerecht zu werden und neue Märkte zu erschießen.

Investitionen in Produkte

Die Cogia AG (ISIN DE000A3H2226), ein Spezialist für KI-basierte Lösungen in den Bereichen Big Data Analytics, Kundenzufriedenheit und Medien-Monitoring, gibt vorläufige und bisher ungeprüfte Konzernzahlen für 2022 bekannt. Die konsolidierten Zahlen mit der elastic.io GmbH führen für das Gesamtjahr 2022 zu einer Gesamtleistung von etwa 3,2 Mio. EUR (Vj. 1,7 Mio. EUR). Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt bei ca. 307 TEUR. Die EBITDA Marge beträgt damit ca. 13% bezogen auf den Umsatz.

- Abschreibungen in Höhe von 1,8 Mio. Euro

- EBITDA in Höhe von ca. 307 TEUR

Frankfurt am Main (28.02.2023)

