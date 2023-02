First Phosphate kündigt Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse an

SAGUENAY, Quebec, 28. Februar 2023 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE:PHOS) (FWB:KD0) freut sich bekannt zu geben, dass der Handel der Stammaktien des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse („FWB“) unter dem Kürzel „KD0“ aufgenommen wurde. Die Stammaktien des Unternehmens notieren nun sowohl an der Canadian Securities Exchange („CSE“) als auch an der FWB.

„Nordamerika und Europa sind zwei der größten und fortschrittlichsten Märkte für Elektrofahrzeuge weltweit“, erklärt Peter Kent, President von First Phosphate. „Unser Management hat sich intensiv darum bemüht, dass unsere Börsennotierung an der FWB so zeitnah wie möglich mit unserer jüngsten Börsennotierung an der CSE erfolgt. Wir möchten alle europäischen Investoren mit Schwerpunkt auf Batteriemetalle einladen, sich unserer Aktionärsfamilie anzuschließen.“

„First Phosphate sucht einen konstruktiven transatlantischen Dialog mit den Kollegen aus der Batterieindustrie in Europa“, meint CEO John Passalacqua. „Die historischen Beziehungen zwischen unseren Kontinenten sind beständig und werden sich günstig auf die Schaffung einer globalen sauberen Energiezukunft auswirken.“

Die Notierung des Unternehmens an der FWB ist von noch größerer Bedeutung, nachdem das Unternehmen vor Kurzem, am 24. Februar 2023, eine Absichtserklärung mit Prayon SA („Prayon“), dem größten europäischen Hersteller von gereinigter Phosphorsäure und Weltmarktführer im Bereich der Produktionstechnologie für gereinigte Phosphorsäure mit Sitz in Engis (Belgien), bekannt gab. First Phosphate und Prayon bauen eine strategische transatlantische Beziehung auf, damit Europa und Nordamerika Unabhängigkeit in puncto grüne Energie und kritische Minerale erreichen können.

Durch die Börsennotierung von First Phosphate an der FWB können europäische Anleger die Entwicklungen des Unternehmens aus erster Hand zu verfolgen und sich intensiver an den Fortschritten des Unternehmens in Bezug auf seine europäischen Partner beteiligen. First Phosphate strebt eine tiefgreifende organische Beziehung zu einem starken europäischen Investorenkreis an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter Kent

President

peter@firstphosphate.com

Tel: +1 (647) 707-1943