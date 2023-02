Beta Systems Software: Angekündigte Transaktion bringt zusätzliches Wertpotenzial

Nach Einschätzung von SMC-Research biete die von der Beta Systems Software AG geplante Abspaltung der hohen Liquidität in eine separate Gesellschaft zusätzliches Wertpotenzial und Flexibilisierungsvorteile. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski erhöht deswegen sein Kursziel auf 50,60 Euro und bestätigt das Urteil „Buy“.

Mit der angekündigten Abspaltung der vorhandenen Liquidität setze Beta Systems laut SMC-Research einen Punkt hinter einen mehrjährigen Prozess. Da Dividendenzahlungen immer wieder von der Hauptversammlung abgelehnt worden seien, sei nun ein Konzept gewählt worden, in dessen Rahmen Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 62,1 Mio. Euro in Form von Aktien der Latonba AG an die Aktionäre transferiert werden, so das Researchhaus. Damit und mit der geplanten Notizaufnahme von Latonba im Freiverkehr werde den Aktionären die Möglichkeit geboten, einen beträchtlichen Teil der von Beta Systems in den letzten Jahren erzielten Wertschöpfung zu realisieren, ohne sich von den Beta Systems-Aktien trennen zu müssen. Alternativ können sie laut den Analysten an der weiteren Entwicklung von Latonba partizipieren, die als eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf junge Wachstumsunternehmen aufgestellt werden solle. Auch wenn diese Entwicklung noch am Anfang stehe, lasse die bisherige Performance des Teams von Deutsche Balaton, das aufgrund der Mehrheitsverhältnisse auch hier federführend sein dürfte, auf gute Erfolgschancen schließen.