Fachkräfte gesucht, aber nicht gefunden Wie Handwerksbetriebe ihre offenen Ausbildungsplätze jetzt attraktiv gestalten (FOTO)

Hamburg (ots) - Ausbildungsplätze in Handwerksbetrieben bleiben immer öfter

unbesetzt, da sich junge Menschen verstärkt für ein Studium entscheiden. Das

geht mit Konsequenzen für das Handwerk einher. Es wird zunehmend vor große

Probleme gestellt: "Handwerksberufe verlieren leider immer mehr an

Attraktivität", so David Cordes.



"Dabei sind die Karriere-Möglichkeiten inzwischen deutlich besser als in den

meisten Studiengängen. Leider kommuniziert das kaum ein Handwerker." David

Cordes ist Recruiting-Profi für mittelständische Handwerksunternehmen und verrät

in diesem Ratgeber, wie Handwerksbetriebe ihre Ausbildungsplätze für junge

Menschen noch vor der Bewerbungsphase attraktiver gestalten können.