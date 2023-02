München (ots) - Laut aktuellen Schätzungen standen in Deutschland zwischen 2018

und 2022 rund 150.000 Unternehmen mit etwa 2,4 Mio. Beschäftigten zur Übernahme

an, weil ihre Eigentümer aus persönlichen Gründen aus der Geschäftsführung

ausschieden. Jedoch sollte der eigene Abgang gut geplant sein.



"Wenn die Übergabe eingeleitet ist und der Nachfolger feststeht, wenn die

Abschlussrede gehalten und der Vorhang gefallen ist, gibt es keine zweite

Chance. Eine Unternehmensübergabeist ein Schritt für die Ewigkeit, bei dem alle

rechtlichen und persönlichen Schritte gut durchdacht und geplant werden müssen."

- sagt Katharina Jantzen. Die Münchner Unternehmensberaterin gilt als eine der

gefragtesten Expertinnen zum Thema Unternehmensnachfolge im deutschsprachigen

Raum. Nach ihrem Studium war sie zunächst im internationalen IT-Vertrieb tätig.

Später führte sie zusammen mit ihrem Mann über zwei Jahrzehnte ein

mittelständisches Familienunternehmen. Katharina Jantzen ist

Vollblut-Unternehmerin und zertifizierter Business-Coach. "Das Thema der

Nachfolge für familiengeführte Unternehmen, liegt mir bei meiner Arbeit

besonders am Herzen." Hierfür gründete sie, nach 23 Jahren persönlich

gesammelter Erfahrung, ihr Unternehmen Amber Coaching.





"Besonders zu beachten bei der Unternehmensnachfolge sind fünf wesentlicheAspekte" - so Jantzen. "Zunächst sollte die persönliche Zukunft geplant werden.Unternehmer bleiben immer Unternehmer mit Visionen und Zielen. Plötzlich imluftleeren Raum zu stehen, kann schnell in eine persönliche Krise führen. Zudemmuss die praktisch-finanzielle Komponente abgesichert sein. Danach folgt diePreiskalkulation. Hier sollte in jedem Fall auf Experten zurückgegriffen werden.Ob Ertrags- und Substanzwertverfahren, Discounted-Cashflow- oderMultiple-Verfahren. Die richtige Einschätzung des tatsächlichenUnternehmenswertes ist die Basis für alles Weitere." An dritter Stelle siehtKatharina Jantzen das Thema Wertsteigerung. "Um vom Ist-Preis auf den Soll-Preiszu kommen, hilft in diesem Schritt eine grundlegende Analyse im Rahmen einespraxisorientierten Coachings. So werden Potenziale entdeckt, die denVerkaufswert innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahre auf den gewünschten Wertansteigen lassen." - so die Beraterin, die auf die frühzeitige Einleitung derÜbergabe hinweist. Erst im nächsten Schritt folgt die Nachfolge-Frage."Ausgehend vom Soll-Status des Unternehmens legen sie den idealenUnternehmensnachfolger fest. Aber wie? Grundsätzlich gibt es zwei Bereiche zuprüfen: Fachliche und persönlich-unternehmerische Qualifikation." Wäre da nochder fünfte Aspekt, den über die Hälfte der deutschen Mittelständler favorisierenund zu dem die Expertin Katharina Jantzen klar Stellung bezieht: "Ein Nachfolgeraus der eigenen Familie ist zunächst eine Wunschlösung. Man spart sich dielangwierige Suche und generelle Einarbeitung. Gleichzeitig hat man mit einerbesonderen Schwierigkeit zu tun: Nicht nur die Zukunft eines Unternehmens stehtauf dem Spiel, sondern auch die einer Familie. Durch die enge Verbindung vonGeschäfts- und Privatleben ist die Nachfolge in Familienunternehmen heikel. Esentstehen Rangkämpfe und Konflikte, die sich auf das Private auswirken können.Daher rate ich mit meinem Team zur Umsicht bei der Wahl des Nachfolgers aus derFamilie."Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) empfiehlt, dasNachfolgemanagement mindestens drei Jahre vor der geplanten Übergabe zu starten - aber nur 40 Prozent der Unternehmen folgen dieser Empfehlung.