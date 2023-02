Die Besten der Besten Auf diese Anbieter vertrauen Deutschlands BGM-Expert*innen (FOTO)

Bonn (ots) - In den vergangenen Jahren sind die Arbeitsweisen vieler Unternehmen

zunehmend digitaler, kooperativer und herausfordernder geworden. Im gleichen

Zuge wandeln sich die Voraussetzungen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden.

Arbeits- und Privatleben verschwimmen und verlangen die prospektive und

gesundheitsförderliche Gestaltung der beiden Settings Arbeit und Privates. Das

Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) gewinnt in diesem Kontext stetig an

Bedeutung und fordert eine weitreichende Professionalisierung vorhandener

Maßnahmen- und Managementsysteme, um in den heutigen Zeiten als attraktiver und

zukunftsfähiger Arbeitgeber bestehen zu können. Doch besonders die Suche nach

geeigneten Dienstleistern, welche die engagierten Unternehmen bei diesem

Vorhaben umfassend begleiten, stellt sich aufgrund der Vielfalt und der

mangelnden Transparenz als Herausforderung dar. Mit dem Qualitätssiegel "Top

Brand Corporate Health" von EUPD Research wird Arbeitgebern seit drei Jahren ein

effektives Bewertungskriterium zur Auswahl der idealen BGF, BGM und CHM Anbieter

ermöglicht.