FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die gestiegenen Zinsen haben dem steilen Wachstum des Online-Brokers Flatexdegiro 2022 ein jähes Ende gesetzt. Nach dem Rekordjahr 2021 handelten Anleger deutlich weniger Wertpapiere, die Zahl der Transaktionen brach um mehr als ein Viertel ein. Besserung ist nicht in Sicht. "Wann genau wir wieder eine Belebung der Handelsaktivität von Privatanlegern sehen werden, bleibt abzuwarten", sagte Vorstandschef Frank Niehage bei der Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen am Montag nach Börsenschluss in Frankfurt. Fortschritte sieht er bei dem jüngsten Ärger mit der Finanzaufsicht Bafin: Das Unternehmen wolle die gerügten Mängel noch in diesem Jahr beheben.

Im vierten Quartal schnitt das Unternehmen indes besser ab als befürchtet, und nach den Hiobsbotschaften vom Herbst wurden die Nachrichten an der Börse nun positiv aufgenommen. Nachdem die Flatexdegiro-Aktie schon am Montag mehr als viereinhalb Prozent gewonnen hatte, legte sie am Dienstagmorgen um sechs Prozent auf 7,86 Euro zu. Damit gehörte sie zu den stärksten Titeln im Nebenwerte-Index SDax . Seit dem Rekordhoch von knapp 30 Euro vom Juli 2021 war es für das Papier lange abwärts gegangen.