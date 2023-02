Partnerschaft für zeitgemäßen Fernsehkomfort in bester Qualität LG integriert HD+ in neue TV-Modelle (FOTO)

Unterföhring (ots) -



- HD+ TV-App wird in allen 2023er LG-TV-Modellen mit webOS 23 integriert

- Neue LG-TV-Geräte bieten damit Zugriff auf das komplette HD+ Angebot mit

privaten Sendern in bester Bildqualität und der HD+ Komfort-Funktion

- Wichtiger Meilenstein: HD+ TV-App künftig bei Neugeräten aller großen

TV-Marken und -Hersteller mit an Bord



LG integriert die HD+ TV-App in die neue Generation seiner TV-Geräte des

Modelljahres 2023. Die Partnerschaft ermöglicht es Käuferinnen und Käufern eines

entsprechenden LG-Modells, HD+ zukünftig ohne zusätzliche Hardware zu empfangen.

Die entsprechenden TV-Geräte werden ab Ende März in den Handel kommen.