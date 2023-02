E-Commerce Germany Awards 2023 Hamburger AI Startup Oxolo gewinnt! (FOTO)

Hamburg (ots) - Bei den E-Commerce Germany Awards 2023, die zum 6. Mal in Berlin

stattfanden, gewann das Hamburger Start up Oxolo, das eine Plattform für die

Erstellung von Videos auf Basis von künstlicher Intelligenz anbietet, den

begehrten Preis in der Kategorie Best Innovation / New development in

E-Commerce. Oxolo setze sich damit gegen namhafte E.-Commerce Unternehmen durch.



Das Oxolo Team und seine Gründer sind hocherfreut über die Anerkennung.