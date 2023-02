Grifols liefert 2022 ein starkes Ergebnis und ist für nachhaltiges Wachstum positioniert / Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022

Barcelona, Spanien (ots) - Der Umsatz erreicht währungsbereinigt 6,064

Milliarden Euro (+12,4% cc, bei konstanten Wechselkursen [1] ). Das bereinigte

EBITDA verbessert sich auf 1,247 Milliarden Euro - beides liegt im Rahmen der

Erwartungen. Der Verschuldungsgrad sinkt auf 7,1x [2] , was die Erwartungen

übertrifft.



· Dank des Ergebnisses von Biopharma wächst der Gesamtjahresumsatz

währungsbereinigt um 12% und 23% auf berichteter Basis (5,005 Milliarden Euro;

+20% währungsbereinigt; +31% auf berichteter Basis), unterstützt durch solide

Nachfrage, Preisgestaltung, Produktmix, Beitrag von Biotest und Rückenwind durch

Wechselkurseffekte.





· Die gesammelten Plasmamengen stiegen gegenüber 2021 um 25%.· Das ausgewiesene EBITDA verbessert sich auf 1,198 Milliarden Euro, was einerMarge von 21,0% entspricht (1,221 Milliarden Euro und 20,1% einschließlichBiotest), unterstützt durch operative Hebelwirkung und Kostendisziplin,wenngleich weiterhin durch hohe Kosten pro Liter beeinträchtigt.· Der Nettogewinn steigt um 10,4% auf 208 Millionen Euro.· Der gemeldete Verschuldungsgrad sinkt zum Jahresende auf 7,1x. Die Liquiditätliegt bei 1,6 Milliarden Euro.· Grifols strebt mit einem operativen Optimierungsplan nach langfristigerWettbewerbsfähigkeit. Dieser wird jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 400Millionen Euro bringen.· Das Unternehmen gibt einen Ausblick auf das Jahr 2023, der ein Umsatzwachstumvon 8-10% und eine deutliche Erhöhung der EBITDA-Marge beinhaltet.Einschließlich der jährlichen Kosteneinsparungen soll allein das EBITDA 1,7Milliarden Euro erreichen, was einer Marge von 27-28% entspricht.· Das Board of Directors und das Management sind fest entschlossen, dieErwartungen zu erfüllen und die obersten Prioritäten umzusetzen, einschließlichdes Optimierungsplans und der Umsetzung des Schuldenabbaus bis 2023.Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) hat im Jahr 2022 ein solides undverbessertes operatives und finanzielles Ergebnis erzielt und gleichzeitig dieUmsetzung seiner wichtigsten Ziele fortgesetzt. Der Gesamtumsatz wuchswährungsbereinigt um 12,4% (+22,9% auf berichteter Basis) im Vergleich zu 2021und erreichte ein Rekordniveau von 6,064 Milliarden Euro (5,7027 Milliarden Euroohne Biotest). Dies ist vor allem auf die Hauptproteine von Biopharmazurückzuführen, nachdem sich die Plasmaversorgung stark erholt hat.Die Co-CEOs von Grifols, Victor Grifols Deu und Raimon Grifols Roura , stellenfest: " Grifols hat das Jahr 2022 mit der Erfüllung seiner Zusagen abgeschlossen