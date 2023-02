Bewerbungsstart für AGYLE Business-Netzwerk 40 junge Führungskräfte aus Afrika und Deutschland gesucht

Berlin (ots) - Afrikanisch-deutsches Führungskräfteprogramm "AGYLE - African

German Young Leaders in Business" von Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE)

und Deutschland - Land der Ideen startet in nächste Runde / Im Fokus: Digitale

Transformation und Entwicklung innovativer Geschäftsideen deutscher und

afrikanischer Young Leader / Bewerbungen bis 16. April unter

http://www.agyle-programme.com möglich



Der digitale Wandel hat weltweit tiefgreifende Auswirkungen auf sämtliche

Geschäfts- und Lebensbereiche und ist ein wesentlicher Treiber zur Lösung

globaler Herausforderungen. Der afrikanische Kontinent setzt mit einer

Generation aufstrebender Führungspersönlichkeiten im Bereich digitaler

Innovationen dabei wichtige Impulse. Unter dem Jahresmotto "Digitale

Transformation - wie junge Führungskräfte eine grüne und inklusive Zukunft

gestalten" , können sich junge Führungskräfte ab sofort im Rahmen des

afrikanisch deutschen Führungskräfteprogramms "AGYLE - African German Young

Leaders in Business" bewerben. Das Programm richtet sich in diesem Jahr an

Personen bis 40 Jahre aus Deutschland, Ghana, Ruanda, Senegal und Tunesien .

Gesucht werden Teilnehmende, die das Potenzial innovativer digitaler Lösungen

erkannt haben und in Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Klima, Energie und

Handel einsetzen.