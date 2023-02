Hamburg (ots) - Für 36 Prozent der Bankkunden in Deutschland sind persönliche

Beraterinnen und Berater erste Anlaufstelle für die Kommunikation mit der

Hausbank. 58 Prozent bevorzugen generell das Filialgespräch. Nur ein Fünftel

nutzt für die Bankkommunikation vorzugsweise die Smartphone-App. Zum Vergleich:

Im EU-Durchschnitt sind App oder Website für die Hälfte der Menschen die

vorrangige Schnittstelle zu ihrer Bank. Zu diesen Ergebnissen kommt der "Digital

Banking Experience" (https://www.soprasteria.com/industries/financial-services/d

bx-report-transform-your-bank-in-2023) -Report des Marktforschungsunternehmens

Ipsos und der Technologie- und Managementberatung Sopra Steria.



Eine App-first-Kommunikation mit Banken ist damit in Deutschland noch Zukunft.

Der Kontakt zu klassischen Bankkaufleuten bleibt hierzulande besonders wichtig.

Gibt es Unklarheiten bei einem Bezahlvorgang, wünschen sich 40 Prozent der

Deutschen einen direkten Kontakt zu ihrer Ansprechpartnerin oder ihrem

Ansprechpartner. Dasselbe gilt für persönliche Empfehlungen, beispielsweise zu

Sparprodukten (36 Prozent). Einzig Routinetransaktionen wie Überweisungen nimmt

die Mehrheit selbst in die Hand.





Warum die Kundinnen und Kunden in Deutschland bevorzugt eine Bankfilialeaufsuchen, lässt sich nicht pauschal begründen. Eine Ursache ist das immer nochgroße Angebot. Zwar liegt Deutschland, gemessen an der Einwohnerzahl, imeuropäischen Durchschnitt mit 3,2 Filialen pro 10.000 Einwohnern deutlich hinterFrankreich (5,3), Spanien (5,1) oder Italien (4,0) - das ergeben Statistiken derEuropäischen Zentralbank -, bezogen auf die Fläche, hält Deutschland allerdingsdurch sein Drei-Säulen-Modell fast doppelt so viele Filialen vor wie derEU-Durchschnitt und wird bei dieser Lesart nur noch von Belgien und Italienübertroffen.Dazu kommt, dass Menschen in Deutschland offenbar generell seltener Kontakt zuihrer Bank suchen: 27 Prozent prüfen beispielsweise mindestens einmal am Tagihren Kontostand. Im Durchschnitt der in Europa befragten Kundinnen und Kundensind es zehn Prozentpunkte mehr (37 Prozent). Der intuitive Griff zur App hängtdarüber hinaus mit den Bezahlmöglichkeiten zusammen: In Deutschland sind Bargeldund Girocard sehr beliebt. Deshalb sind weniger App-gestützte Bezahlverfahren imVergleich zu anderen europäischen Ländern im Einsatz.Eine andere mögliche Ursache ist, dass die Befragten den Begriff"Kommunikationskanal mit der Bank" in jedem Land anders auffassen: Kundinnen undKunden in Deutschland stufen die App-Nutzung für Standardgeschäftsvorfälle imBanking demnach nicht als Kommunikation ein.Halbherzige App-Strategie zwingt Kundinnen und Kunden in die Filialen