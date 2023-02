21.02.2023 - In der letzten Dekade setzten Anleger immer stärker auf Aktien, denn sinkende Zinsen machten Anleihen zunehmend unattraktiv. Und auch Rohstoffpreise befanden sich nach dem Rohstoff-Superzyklus im Zuge der Öffnung Chinas und der Globalisierung zu Beginn dieses Jahrhunderts kontinuierlich im Sinkflug. Viele erfolgreiche Multi-Asset-Fonds hatten in den letzten Jahren folglich eine erhöhte Aktienquote und fokussierten sich häufig auf die Steuerung dieses Portfolioanteils relativ zur Kassenquote.

Pandemie, Krieg, Deglobalisierung, Kampf gegen den Klimawandel, demographischer Wandel und vollzogene Zinswende sorgen an den Märkten nun für eine Neuausrichtung, die viele Muster und Strategien der letzten Jahrzehnte in Frage stellt. Selbst wenn die akuten Probleme überwunden werden, ist deshalb danach keinesfalls ein mit den letzten Dekaden vergleichbares Umfeld zu erwarten. Darauf müssen Anleger sich einstellen. Wir sind der Überzeugung, dass wir am Beginn eines goldenen Jahrzehntes für „wahre“ Multi-Asset-Portfolios stehen, also eine aktive und breite Streuung über alle Anlageklassen hinweg. Dafür sehen wir die folgenden drei wesentlichen Gründe: