DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BAYER AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Das vierte Quartal habe beim Umsatz den Erwartungen entsprochen, während der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) etwas höher als erwartet ausgefallen sei, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei beim Umsatz wie erwartet gewesen, während die Prognosen für den Gewinn je Aktie nach unten angepasst werden müssten./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2023 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,93 % und einem Kurs von 56,08EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m