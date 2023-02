Überlastete Gerichte und schwacher gesellschaftlicher Zusammenhalt / ROLAND Rechtsschutz veröffentlicht den Rechtsreport 2023 (FOTO)

Köln (ots) -



- Der ROLAND Rechtsreport beschäftigt sich in drei Teilen mit der Einstellung

zum Rechtssystem, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit dem

Stimmungsbild in der Justiz.

- 70 Prozent der Deutschen vertrauen den Gesetzen und Gerichten - drei Viertel

halten sie aber auch für überlastet.

- 65 Prozent der Befragten sehen einen immer schwächeren gesellschaftlichen

Zusammenhalt.

- Die Justiz kritisiert lange Verfahren und eine deutliche Überlastung: 78

Prozent der Richter:innen und sogar 92 Prozent der Staatsanwält:innen halten

ihre Dienststellen für personell schlecht ausgestattet.



Wie steht es um das Vertrauen der Bürger:innen in das deutsche Rechtssystem?

Dieser und weiteren Fragen geht der ROLAND Rechtsreport auf den Grund, den das

Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag von ROLAND Rechtsschutz

durchführt. Im Hinblick auf die Gesetze und Gerichtsbarkeit zeigt sich auch in

der diesjährigen, nunmehr dreizehnten Studie ein konstant hohes Niveau: 70

Prozent der Bürger:innen haben sehr viel oder ziemlich viel Vertrauen in die

Gesetze, 69 Prozent in die Gerichte. Aber: Sie äußern auch deutliche Kritik.