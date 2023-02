Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport: "Die digitaleTransformation der Verwaltung braucht qualifizierte Fachkräfte. Mit unserenmaßgeschneiderten Fachtraineeprogrammen bauen wir diese selbst auf - und bietenHochschulabsolventinnen und -absolventen attraktive Einstiegsmöglichkeiten indie IT, verbunden mit einem sicheren, gemeinwohlorientierten Arbeitsplatz."In den vergangenen Jahren haben 76 Personen ein fachspezifisches Traineeship beiDataport durchlaufen. Die Übernahmequote lag im Durchschnitt bei rund 99Prozent. Die Trainees entwickeln beispielsweise Software für Schulen oderOnline-Dienste für die öffentliche Verwaltung, sie arbeiten mit an Projekten fürdas Meldewesen oder die Polizei oder setzen sich mit digitaler Barrierefreiheitauseinander.Die Stellenanzeigen für die Traineeprogramme sind hier zu finden:https://karriere.dataport.de/stellenangebote.html?start=0https://www.dataport.dePressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: mailto:Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118338/5451696OTS: Dataport

Altenholz (ots) - Insgesamt fünf fachspezifische Traineeprogramme stehen Hochschulabsolvent*innen für den Einstieg bei Dataport seit dem Februar 2023 zur Verfügung. Die Traineeships richten sich an Absolvent*innen der Fachrichtungen Informatik, Wirtschaftsinformatik und weiterer Fachrichtungen mit IT-Bezug. Insgesamt vierzig Plätze stehen zur Verfügung. Thematische Schwerpunkte der Programme sind Software-Entwicklung und Software-Testung, DevOps Engineering und Application Management, Produktmanagement und seit diesem Jahr zusätzlich Finanzwesen und SAP sowie IT-Sicherheit. Dataport setzt auf die Ausbildung von Nachwuchskräften, um angesichts des Fachkräftemangels in der IT-Branche und zahlreicher unbesetzter Stellen qualifiziertes Personal selbst zu entwickeln. Mit den Fachtraineeprogrammen bildet Dataport Hochschulabsolvent*innen gezielt für fachspezifische Aufgaben in den fünf Programmbereichen aus.

