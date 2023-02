TXOne Networks und Frost & Sullivan veröffentlichen Jahresbericht 2022 über aktuelle Cyberbedrohungen im OT-Bereich (FOTO)

Eindhoven (Niederlande)/Taipei (Taiwan) (ots) - Laut ICS- und

Cybersicherheitsexperte TXOne, schärfen Ransomware und Cyberangriffe auf

Lieferketten und kritische Infrastrukturen den Fokus auf OT-Sicherheit für 2023



TXOne Networks (https://www.txone.com/) , ein weltweit führender Anbieter von

Cybersicherheitslösungen für das industrielle Internet der Dinge (IIoT), hat

heute seinen Jahresbericht 2022 veröffentlicht, in dem das Wachstum von

Ransomware und Angriffen auf Lieferketten sowie kritische Infrastrukturen

ausführlich beschrieben wird. Der Bericht Insights Into ICS/OT Cybersecurity

2022 , der kostenlos heruntergeladen werden kann, befasst sich mit den

Haupttrends im Bereich der industriellen Kontrollsysteme (ICS), wie z. B. der

Konvergenz von Betriebs- und Informationstechnologie (OT - Operational

Technology und IT), dem verstärkten Fokus auf Regulierungen, der Zunahme

protektionistischer Bestrebungen im globalen Handel und dem gestiegenen

Bewusstsein für potenzielle Verluste durch Cyberangriffe auf die OT-Umgebung.