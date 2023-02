Alte Unternehmenssoftware Wenn der IT-Leiter das Altsystem mit in den Ruhestand nimmt / Rechtzeitige Ablösung von Altsystemen sichert die Zukunftsfähigkeit

Stuttgart (ots) - In zahlreichen Unternehmen sind noch Altlösungen als

Unternehmenssoftware im Einsatz, die einst aus eigener Kraft entwickelt wurden

und über die Jahre stetig gepflegt wurden. Das Risiko ist jedoch immens, die

Gefahr heißt Ruhestand: "Vor allem bei produzierenden Unternehmen im Mittelstand

ist häufig noch eine hauseigene Softwarelösung oder eine Kombination aus einem

Standard und einzelnen Insellösungen im Einsatz und wird so als ERP-System

genutzt. Doch die Lebenszeit der Software ist sehr eng an die Lebensarbeitszeit

des IT-Leiters - der meist dieses System selber entwickelt hat - geknüpft. Wer

also zukunftssicher arbeiten will, sollte sich rechtzeitig um Ersatz kümmern,

einen Standard einführen und durch den Fachmann - den Entwickler der hauseigenen

Altlösung - gemeinsam mit dem Softwarehersteller genau auf den Bedarf

zuschneiden", erklärt Christian Biebl, Geschäftsführer von Planat. Der

mittelständische Softwarehersteller bietet mit FEPA eine umfangreiche

ERP-Software für den produzierenden Mittelstand, und häufig werden Altlösungen

auf die FEPA-Plattform migriert, um ein Unternehmen auch mit einer neuen

Generation IT-Leiter zukunftssicher zu machen.



Software gestern und heute