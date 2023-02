Nachdem der Sojabohnen-Future um 1.735 US-Cents Anfang letzten Jahres seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht und die anfängliche Seitwärtsspanne zur Unterseite aufgelöst hatte, folgte ein beispielloser Absturz auf die Horizontalunterstützung aus Ende 2021 um 1.300 US-Cents. Seit Mitte letzten Jahres folgte dann wieder ein Aufschwung, dieser breitete sich jedoch in einem bärischen Keil bis auf 1.555 US-Cents aus. Für gewöhnlich werden solche Konstrukte bei Zweidritteln ihrer Länge zur Unterseite aufgelöst, die abnehmende Aufwärtsdynamik des Agrarrohstoffs könnte nun bald in ein Verkaufssignal münden. Eine engmaschige Beobachtung sollte daher jetzt nicht ausbleiben!

Um die Annahme eines bärischen Keils zu bestätigen, bedarf es eines nachhaltigen Wochenschlusskurses mindestens unterhalb der Marke von 1.473 US-Cents und den knapp darunter verlaufenden 200-Tage-Durchschnitt. Nur in diesem Szenario dürfte sich weiteres Abwärtspotenzial an 1.463 und darunter auf 1.415 US-Cents ausbreiten können und sich für ein kurzzeitiges Short-Investment qualifizieren. Solange der Rohstoff in seinem Keil verbleibt, dürften tendenziell Bullen noch die besseren Karten auf der Hand halten. Oberhalb von 1.555 US-Cents wäre ein maximaler Anstieg jedoch an 1.575 US-Cents vorgesehen.

