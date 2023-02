Die Aktie von NVIDIA hat nach der langen Verlustphase mit einem Minus in der Spitze von knapp 70 Prozent wieder Boden gut gemacht. Der Kurs stoppte seinen Abwärtstrend im Bereich des Kernwiderstandes von 108,13 USD am 13. Oktober 2022 und hat mittlerweile wieder 119 Prozent hinzugewonnen. Im Vorfeld wurde der Abwärtstrend am 10. November signifikant durchbrochen und eine Aufwärtssequenz gestartet. Dabei wurde der Kernwiderstand bei 188,43 USD bezwungen und weiterer Boden gutgemacht. Nach der Präsentation der Zahlen zum vierten Quartal 2022/23 konnte auch der Widerstand bei 227,56 USD überwunden werden. Die hohen KGVs bis in das Geschäftsjahr 2024/25 deuten aber an, dass der Kurs nicht mehr in diesem Tempo weiter hochlaufen sollte, um nicht komplett die Bodenhaftung zu verlieren. Auf der anderen Seite ist NVIDIA mittlerweile zur ersten Adresse im Chipsektor mutiert. Dem Management gelingt es, sich in Märkten mit hohem Wachstum zu etablieren und auf diese Weise die KGVs auch zu rechtfertigen.

NVIDIA Corporation (Tageschart in USD) Tendenz: