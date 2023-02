Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dresden (ots) - In 2022 bestand die Herausforderung für denContact-Center-Dienstleister gevekom, Dresden, vor allem darin, dascoronabedingte Impfhotlines-Geschäft aus dem Vorjahr zu kompensieren. Dieseshatte für ein Rekordergebnis 2021 gesorgt und damit die Benchmark hochangesetzt. Mit 49,94 Mio. Euro Umsatz (-0,59%) konnte die gevekom-Gruppe an dasRekordvorjahr anknüpfen und ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. DieVorzeichen stehen nun wieder auf Wachstum - vor allem im Nearshore-Bereich.Roman Molch, CEO der gevekom Unternehmensgruppe, fasst das Geschäftsjahr 2022zusammen: "Wir sind stolz darauf, dass wir nach dem Ausnahmejahr 2021 den Umsatzbei fast 50 Mio. Euro halten konnten. Dafür gibt es drei Gründe: Unser Sales &Growth-Team erreichte 13,8 Prozent Umsatzschub im Neukundengeschäft (+3% imVergleich zum Vorjahr) und kompensierte damit fast vollständig unsercoronabedingtes Business für die Impfhotlines. Der zweite Grund: AusgebauteNearshore-Kapazitäten in Serbien, Bosnien-Herzegovina und Bulgarien ziehen neueAuftraggeber an und verbessern unser Angebot für unsere bestehenden Kunden. Aberfür mich persönlich das Wichtigste: Wenn wir es nicht schaffen würden,ausreichend qualifizierte Menschen für eine Tätigkeit bei gevekom zu begeistern,könnten wir nicht wachsen. Zum Glück schaffen wir das sehr gut - unser Ruf eiltuns in all unseren Rekrutierungsaktivitäten mittlerweile voraus."Im Jahr 2022 haben sich mehr als 21.000 Bewerberinnen und Bewerber um einenArbeitsplatz bei gevekom bemüht, 54 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Anzahl derMitarbeitenden wuchs 2022 um 29 Prozent auf insgesamt rund 2.100 an 12Standorten (inklusive hey contact heroes in Hamburg). Die Fluktuation bleibtinsgesamt gering, die Mitarbeiter-Treuequote liegt weiterhin bei 91 Prozent.Während die Rekrutierung von ausreichend Mitarbeitenden für viele Unternehmenein das Wachstum limitierender Faktor ist, kann gevekom hier die Früchte einesgefestigten, langjährigen Rufs als Top-Arbeitgeber ernten. "Employees and Familyfirst" hat sich herumgesprochen. Zudem hat das Unternehmen in den vergangenensechs Jahren Expertise darin aufgebaut, Mitarbeitende fast ausschließlich überSocial Media zu gewinnen, mit empathischen Hochfrequenzengagements bei TikTok,Instagram und Facebook. Social Media spielen insbesondere an denNearshore-Standorten die größte Rolle.AuftraggeberIn 2022 haben sich namhafte neue Auftraggeber dafür entschieden, ihrenKundenservice mit gevekom zu gestalten, darunter TUI , Frankonia, Check24, WeberGrill und REWE. Außerdem konnte das Geschäft mit fast allen bestehenden Kunden