Usha Resources veröffentlicht Update zu Jackpot Lake und informiert über Pläne zum Ausbau seines Projektportfolios

Vancouver, British Columbia / 28. Februar 2023 / IRW-Press / Usha Resources Ltd. („USHA“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0), ein auf die Übernahme und Exploration von Rohstoffkonzessionen spezialisiertes nordamerikanisches Unternehmen, das sich vor allem der Erschließung von Batterie- und Edelmetallprojekten im Stadium der Bohrreife widmet, freut sich, weitere Fortschritte im Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake („Projekt“) bekannt geben zu können. Das zweite Bohrloch („JP22-2“) des Bohrprogramms hat nun die Bohrsohle in 1.755 Fuß Tiefe erreicht und das Explorationsteam berichtet, dass es in 1.533 Fuß Tiefe auf eine hochporöse Zone aus Sand gestoßen ist, an die ein Konglomerat anschließt.