Zur Klimaneutralität im Verkehrssektor führen mehrere Wege (FOTO)

Berlin (ots) - Die Bundesregierung will den Verkehr in Deutschland bis 2045

dekarbonisieren. Im Interview erklärt Kurt-Christoph von Knobelsdorff, Chef der

bundeseigenen Förderorganisation NOW GmbH, warum Wasserstoff als "integraler

Bestandteil des Energiesystems der Zukunft" dabei eine zentrale Rolle spielt.



Laut Umweltbundesamt war der Verkehrssektor im Jahr 2020 für fast 20 Prozent der

Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich - das entspricht einer

jährlichen Gesamt-summe von 150 Millionen Tonnen CO2. Mehr als die Hälfte dieser

Emissionen kommt aus den Auspuffrohren der 48,5 Millionen Pkw in Deutschland.

Durch Förderung erneuerbarer Energien sollen die Emissionen bis 2030 auf 95

Millionen Tonnen sinken. In Fachkreisen gilt deshalb Wasserstoff als

unverzichtbar für eine gelungene Verkehrswende. "Der Hochlauf der

Wasserstoffwirtschaft ist bereits im Gange. Wir in Europa müssen uns jetzt nur

Gedanken darüber machen, wie lang dieser Weg sein wird", sagt Kurt-Christoph von

Knobelsdorff. Der CEO der Nationalen Organisation Wasserstoff- und

Brennstoffzellentechnologie, kurz NOW GmbH, weiß, dass eine gute

Industriepolitik die Grundlage für eine erfolgreiche Wasserstoffwirtschaft ist.

Nur so kann das gesamte Energiesystem profitieren.