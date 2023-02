" It's about your products. Not ours. " - Le spécialiste des machines d'emballage ROVEMA vous invite à des " Customized Experiences " au siège de l'entreprise dans la Hesse (FOTO)

Fernwald (ots) - Le constructeur de machines ROVEMA a prévu une série

d'événements personnalisés pour les clients de divers secteurs de l'industrie

alimentaire en 2023. Les événements auront lieu au siège de l'entreprise à

Fernwald, en Allemagne.



" It's about your products. Not ours. " - sous cette devise, ROVEMA, le

spécialiste allemand des machines et solutions d'emballage durables, lance une

série d'événements à partir du printemps 2023, adaptés individuellement aux

différents sous-secteurs de l'industrie alimentaire.





Les invités pourront bénéficier de conseils et d'un soutien personnel intensifde la part des Packaging Experts de ROVEMA, de démonstrations en direct, ainsique de conférences et de présentations spécifiques au secteur sur des sujetstels que le Sustainable Packaging ou la protection des produits.Christoph Gusenleitner, PDG de ROVEMA, déclare: " Nous invitons nos clientsd'aujourd'hui et de demain à découvrir et à expérimenter sur place des solutionsd'emballage durables adaptées à leurs besoins. Ce qui rend ROVEMA spécial, cesont nos machines adaptables individuellement, notre savoir-faire en matièred'applications spéciales et notre expérience en durabilité. Tout cela estprésenté et peut être compris de manière directe et surprenante dans l'Experience Cente r de notre siège central. "Avec les Customized Experiences , ROVEMA veut faire comprendre que pourl'entreprise, le client et ses besoins passent avant tout : " Nos clients et lesexigences particulières entourant leurs produits sont une priorité absolue dansle cadre de nos événements. Nous voulons être là pour eux avec toute notreexpertise. C'est pourquoi nous repensons nos participations classiques auxsalons professionnels dès 2023 et n'exposerons plus à Interpack, par exemple. Aulieu de cela, nous proposons nos propres événements, comprimés et efficaces,directement dans les locaux de notre entreprise avec nos Customized Experiences, qui sont adaptées individuellement aux besoins de nos clients ", explique leCSO Florian Lude.Cette série débutera en mars 2023 avec un événement pour l'industrie du café.D'autres événements sont prévus pour 2023, entre autres pour les industries dela confiserie et des produits en poudre.Les parties intéressées des secteurs partenaires peuvent s'inscrire àl'événement sur https://www.rovema-experience.com/ .À propos de ROVEMA:Avec plus de 60 ans d'expérience, ROVEMA développe des systèmes d'emballage quirépondent aux exigences complexes de la gestion moderne du recyclage. ROVEMApense globalement et durablement. C'est pourquoi, pour ROVEMA, les exigencesspécifiques des clients et de leurs produits sont au centre du développement demachines d'emballage efficaces et durables. Un concept réussi - ROVEMA a déjàlivré plus de 30 000 machines et systèmes dans le monde entier.Contact:Nadja RichterHead of Marketing & CommunicationTelefon: +49 641 409 324e-Mail: mailto:Nadja.Richter@rovema.deContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/168795/5451859OTS: ROVEMA GmbH