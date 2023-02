"It's about your products. Not ours." - La empresa especializada en maquinaria de envasado ROVEMA invita a "Customized Experiences" en la sede de la empresa en Hesse (FOTO)

Los invitados disfrutarán de un intenso asesoramiento y apoyo personal por partede los Packaging Experts de ROVEMA, demostraciones en directo, así comoconferencias y presentaciones específicas del sector sobre temas como elenvasado sostenible o la protección de los productos.El director general de ROVEMA, Christoph Gusenleitner, afirma: "Invitamos anuestros clientes actuales y potenciales a descubrir y experimentar in situsoluciones de envasado sostenible adaptadas a sus necesidades. Lo que haceespecial a ROVEMA son nuestras máquinas adaptables individualmente, nuestroknow-how en aplicaciones especiales y nuestra experiencia en torno a lasostenibilidad. Todo esto se presenta y se puede comprender directamente deforma sorprendente en el Experience Center de nuestra sede central."Con las Customized Experiences , ROVEMA quiere dejar claro que, para la empresa,el cliente y sus necesidades son lo primero: "Nuestros clientes y los requisitosespeciales en torno a sus productos son una prioridad en el marco de nuestroseventos. Queremos estar a su disposición con toda nuestra experiencia. Por eso,nos hemos replanteado nuestra participación tradicional en ferias comerciales y,ya para 2023, dejaremos de exponer en Interpack, por ejemplo. En su lugar,ofrecemos directamente en las instalaciones de nuestra empresa eventos propios,comprimidos y eficaces, con nuestras Customized Experiences , que se adaptanindividualmente a las necesidades de nuestros clientes", afirma el CSO FlorianLude.La serie de actividades se inicia en marzo de 2023 con un evento para laindustria del café. Están previstos otros actos para 2023, para las industriasde la confitería y de los productos en polvo, entre otras.Los interesados de los sectores correspondientes pueden inscribirse enhttps://www.rovema-experience.com/ .Acerca de ROVEMA:Con más de 60 años de experiencia, ROVEMA desarrolla sistemas de envasado quesatisfacen las complejas exigencias de la gestión moderna del reciclaje. ROVEMApiensa de forma global y sostenible. Por eso, en ROVEMA, los requisitosespecíficos de los clientes y sus productos son el centro del desarrollo demáquinas de envasado eficientes y sostenibles. Un concepto de éxito: ROVEMA yaha entregado más de 30.000 máquinas y sistemas en todo el mundo.Contacto:Nadja RichterHead of Marketing & CommunicationTelefon: +49 641 409 324e-Mail: mailto:Nadja.Richter@rovema.deContenido adicional: http://presseportal.de/pm/168795/5451864OTS: ROVEMA GmbH

"It's about your products. Not ours." - La empresa especializada en maquinaria de envasado ROVEMA invita a "Customized Experiences" en la sede de la empresa en Hesse (FOTO)

