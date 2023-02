Um die finanzielle Anbindung von Shenzhen-Hongkong zu beschleunigen, wurden 30 Finanzmaßnahmen ergriffen

SHENZHEN, China, 28. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Qianhai scheint nunmehr die erste Station für in Hongkong investierende Finanzinstitute auf dem Festland zu sein und Qianhai hat einen weiteren Durchbruch in Sachen Finanzinnovation erzielt. Am 23. Februar wurden die ,,Opinions on Providing Financial Support for the Comprehensive Deepening of Reform and Opening Up of the Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone" (nachstehend ,,Opinions" genannt) offiziell veröffentlicht. Damit wird Qianhai eine größere Rolle bei der Integration Hongkongs in die allgemeine nationale Entwicklung spielen, so die Behörde der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone.

Die ,,Opinions" enthielten 30 Finanzmaßnahmen, die sich auf Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Lebensunterhalt der Menschen, den gegenseitigen Zugang zwischen den Finanzmärkten, die Entwicklung der modernen Finanzindustrie, die Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels, Investitionen, Finanzierung und die Stärkung der Zusammenarbeit bei der Finanzaufsicht erstrecken. Im Einzelnen handelt es sich bei den neuen Maßnahmen um die Unterstützung der in Hongkong ansässigen Einwohner bei der Eröffnung von Konten bei Banken auf dem Festland, die Erleichterung der Berufsausübung von Fachleuten aus Hongkong auf dem Festland, die Erlaubnis für Finanzinstitute, Direktfinanzierungen in Hongkong durchzuführen, und ein Pilotprojekt für die Übertragung von privaten Aktien und Risikokapitalanteilen. Die 30 Maßnahmen haben den Weg zu einer höheren und umfassenderen finanziellen Öffnung und Zusammenarbeit mit Hongkong weiter bestimmt.

„Die Einführung der 30 Maßnahmen ist eine weitere Runde der Förderung des gegenseitigen Zugangs zu den Finanzmärkten zwischen Shenzhen und Hongkong", sagte David Liao, Mitgeschäftsführer der Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited Asia-Pacific, kürzlich in einem Interview. „Die Maßnahmen werden den Grundstein für die Konvergenz der Finanzregeln und -mechanismen in der Greater Bay Area legen und die Erkundung neuer Wege für die Öffnung der Finanzindustrie des Festlandes auf hohem Niveau ermöglichen."

Die Dah Sing Bank Shenzhen Branch, Chinas erste Bank mit einer Lizenz für den Doppelbetrieb, sowie die UBS Qianhai Wealth Management Co. Ltd., der erste vollständig in ausländischem Besitz befindliche Vermögensverwalter in der Greater Bay Area, wurden eröffnet. Die DBS Bank wurde zum größten Aktionär der Shenzhen Rural Commercial Bank und die HSBC erhöhte ihren Anteil an der HSBC Qianhai Securities auf 90 %. Eine Reihe international renommierter Finanzinstitute, darunter Standard Chartered, haben sich über die QFLP in Qianhai niedergelassen.