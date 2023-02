Plansecur-Chef Heiko Hauser begrüßt die Aktienrente

Kassel (ots) - Heiko Hauser: "Ein Schritt in die richtige Richtung, aber wer

heute im Beruf steht, benötigt dennoch zusätzlich eine private oder betriebliche

Altersvorsorge."



"Aktien stellen auf lange Sicht eine solide Grundlage für die Altersvorsorge

dar. Es ist daher gut und richtig, dass die Bundesregierung zur Stabilisierung

der gesetzlichen Rentenversicherung auf den Kapitalmarkt setzt", erklärt Heiko

Hauser, Geschäftsführer der Finanzberatungsgruppe Plansecur.





Er verweist darauf, dass der Dax über 30 Jahre hinweg im Durchschnitt einejährliche Rendite von 8,8 Prozent aufzuweisen hatte. Selbst im schlechtesten30-Jahre-Intervall habe die jährliche Rendite noch 6,8 Prozent betragen, imbesten sogar 10,9 Prozent. "Daher empfehlen wir unserer Kundschaft schon lange,soweit dies individuell sinnvoll ist, einen für sie persönlichzusammengestellten Mix aus Aktienfonds als eine unter mehreren Kapitalanlagenfür die Altersvorsorge. Es ist gut, dass der Gesetzgeber diese Anlageklasseendlich auch für die gesetzliche Rente erkannt hat", sagt der Plansecur-Chef.Die bisher bekannt gewordenen Eckpfeiler der Ausgestaltung des vomBundesfinanzminister so genannten "Generationenkapitals" hält Heiko Hauser fürsinnvoll. Dazu gehört die Planung, über einen Zeitraum von 15 Jahren jährlichzehn Milliarden Euro am Kapitalmarkt anzulegen, um vom Ende der 2030er Jahre andas gesetzliche Rentensystem zu stabilisieren. "Das entspricht dem Konzept vonWertpapiersparplänen, wie wir sie je nach Kundensituation schon seit langemempfehlen", zieht Hauser den Vergleich zu persönlichen Anlagestrategien.Wertpapiersparplan als private AltersvorsorgeBei einem Wertpapiersparplan beteiligt man sich jeden Monat mit einemfestgelegten Betrag an Fonds. Das funktioniert schon mit kleinen Summen, istjedoch auch bei großen Vermögen ein gutes Mittel, um Wachstum und Sicherheit zuverbinden. Durch ein sinnvoll zusammengestelltes Fondsportfolio profitiert maneinerseits von der Entwicklung an den Aktienmärkten und minimiert andererseitsdas Risiko, wie es bei der Investition in nur einen einzigen Fonds oder gareinen einzigen Aktientitel bestünde.Nach Einschätzung des Plansecur-Chefs stellt die staatliche Aktienrente zwar"einen Schritt in die richtige Richtung dar, ist jedoch keinesfalls ausreichendfür die heutige berufstätige Generation". Heiko Hauser: "Ohne eine zusätzlicheprivate oder betriebliche Altersvorsorge oder am besten beides lässt sich einauskömmliches Einkommen im Alter nicht erreichen."Das Horten von Bargeld oder auf Sparkonten im Übermaß, um davon im Alter lebenzu wollen, ist nicht sinnvoll, stellt Hauser klar. Die monetären Besitztümer