Marktoberdorf (ots) - Viele Menschen suchen gerade händeringend nach einer neuenWohnung oder wollen sich endlich ihren Traum vom Eigenheim erfüllen - dieaktuelle Marktlage ist jedoch alles andere als einfach. Die Mieten steigenunaufhörlich weiter, im Gegenzug sinken die Preise für Häuser undEigentumswohnungen aufgrund stark erhöhter Zinsen in der Baufinanzierung.Inmitten dieses angespannten Markts kümmert sich Daniel Grosam alsImmobilienexperte darum, seinen Kunden erschwinglichen Wohnraum bereitzustellen.Wie das auch bei der aktuell prekären Marktlage möglich ist, hat der Experte imFolgenden verraten.Die Lage am Immobilienmarkt ist alles andere als attraktiv. Während dieNachfrage nach Eigenheimen massiv gesunken ist, erhöht sich die Nachfrage aufdem Mietmarkt. Doch auch der Mietmarkt ist aktuell sehr angespannt, weiß auchDaniel Grosam. "Nur wenige Wohnungen stehen überhaupt noch zur Vermietung zurVerfügung", berichtet er. "Auch der Kauf eines Eigenheims ist in der derzeitigenSituation für viele Familien nur noch schwer möglich. Mit der richtigenStrategie lassen sich jedoch auch heute noch geeignete Objekte für eineInvestition oder die Eigennutzung finden." Der Immobilienspezialist undGeschäftsführer der Grosam Immobilien GmbH ist auch Gründer sowie Gesellschaftermehrerer Immobilienunternehmen mit unterschiedlichen Ausrichtungen und weißgenau, vor welchen Herausforderungen potenzielle Käufer heute stehen. Infolgendem Beitrag verrät der Immobilien-Profi daher, was die genauen Gründe fürdie angespannte Marktlage sind und wie Käufer dennoch geeigneten Wohnraumerwerben können.Weiterhin geringes Angebot trotz gesunkener NachfrageDie Lage am Immobilienmarkt ist unverändert schwierig: Vor allem die steigendenBaukosten, teure Finanzierungen aufgrund der Zinserhöhungen und allgemeingestiegene Preise haben zu einer deutlichen Verknappung des Angebots geführt.Andererseits hat jedoch auch die Nachfrage bei Häusern und Wohnungen deutlichnachgelassen - so lässt sich derzeit ein Einbruch bei den Finanzierungsanfragenvon mindestens 50 Prozent beobachten. Diese gesunkene Nachfrage ist jedoch keinGrund für Optimismus, denn hier spiegelt sich vor allem das hohe Preisniveau beiBestandsimmobilien wider: Viele Menschen sind durch Krisen und Inflationverunsichert und können sich die Finanzierungen nur noch schwer leisten.Eigenkapital wird damit mehr zum Trumpf denn je.Die gesunkene Nachfrage auf dem Käufermarkt kann zudem kaum zur Entspannung amImmobilienmarkt beitragen, da die hohen Preise für Baustoffe und kaum nochverfügbare Handwerker einen Neubau für viele Investoren wenig interessant