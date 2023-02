Saarland-Studie zeigt Private Krankenversicherung stärkt Arztpraxen auf dem Land (FOTO)

Berlin (ots) - Arztpraxen profitieren überproportional von der Behandlung

Privatversicherter. Warum dadurch die medizinische Versorgung auf dem Land

gestärkt wird und wie sich das konkret auf das Saarland auswirkt, zeigt eine

neue Studie der Privaten Krankenversicherung.



Privatpatienten tragen im Saarland in ländlichen Regionen stärker zum realen

Einkommen der Ärztinnen und Ärzte bei als in den Städten. Das liegt vor allem an

den PKV-typischen Mehrumsätzen. Sie entstehen, weil es für die Behandlung von

Privatpatienten weniger Budgetbeschränkungen und meist höhere Honorare gibt als

in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Im Saarland insgesamt beträgt der

Mehrumsatz mehr als 120 Mio. Euro pro Jahr. Dieses Geld können Ärztinnen und

Ärzte zusätzlich in Fachpersonal oder moderne Diagnose- und Behandlungsgeräte

investieren. Davon profitieren auch alle gesetzlich versicherten Patienten.