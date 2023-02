BE OPEN Art kürt den Künstler des Jahres 2022

Im Jahr 2020 wurde sie für die Ausstellung Rele Arts Foundation Young Contemporaries ausgewählt. Chidinmas überwiegend in Öl gemalte Werke ,,konfrontieren festgefahrene Strukturen in unserer Gesellschaft, einschließlich der patriarchalischen Machtstruktur und Frauenfeindlichkeit; sie hinterfragen Stereotypen, Psychologie und die kulturelle Konditionierung von Frauen."

Auf Wunsch des Gewinners wird BE OPEN den Betrag von 500 Euro an die nigerianische Wohltätigkeitsorganisation Drug Aid Africa spenden, die lebensrettende Medikamente in Nigeria und auf dem gesamten Kontinent beschafft und verteilt.

Mit dem Ziel, junge Talente zu präsentieren, lud BE OPEN Art jeden Monat des Jahres 2022 Kunstbegeisterte dazu ein, den besten Künstler unter den 20 in der Galerie ausgestellten Künstlern zu wählen. Der Künstler, dessen Werke im Laufe des Jahres die meisten Stimmen erhielt, wurde zum Künstler des Jahres ernannt.

Für die Ausstellung in der Galerie wählt BE OPEN Art Künstler in einem frühen Stadium ihrer Karriere aus, die soziales Bewusstsein, philosophische Bedeutung und ästhetische Lösungen für die Missstände der heutigen Welt, wie Ungleichheit, mangelnde Vielfalt, Umweltprobleme und Konsumverhalten, in den Vordergrund stellen. Das Projekt sieht seine Aufgabe gewissermaßen in der Suche nach neuen Einflussnehmern in der Kunstszene und lädt jeden ein, zu diesem Prozess beizutragen.

Elena Baturina, Gründerin von BE OPEN merkte dazu an: ,,Ich gratuliere der Gewinnerin und freue mich über ihre Entscheidung, das wohlverdiente Stipendium zur Unterstützung einer lebensrettenden Initiative zu verwenden. BE OPEN Art ist stolz darauf, die bemerkenswerten jungen Talente zu präsentieren, denen wir in der ganzen Welt begegnen, und den Künstlern die Möglichkeit zu geben, sich zu profilieren und ihre Kunst mitzubestimmen und damit das Leben der Menschen zu beeinflussen, die diese schätzen. Wir zollen allen vorgestellten Künstlern unseren Respekt und danken allen, die im Laufe des Jahres ihre Stimme abgegeben haben."

BE OPEN Art ist eine Online-Galerie für zeitgenössische Kunst, die von der Stiftung BE OPEN ins Leben gerufen wurde, um aufstrebenden Künstlern auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, ihre Werke der Welt zu präsentieren. Im Jahr 2023 veranstaltet die Galerie eine regionale Version des Wettbewerbs für die Künstler, die die künstlerische Identität ihrer Region am besten repräsentieren.

