Traction Uranium bereitet das Team für die Mobilisierung ins Konzessionsgebiet Key Lake South vor, um dort mit dem Phase-1-Diamantkernbohrprogramm zu beginnen

28. Februar 2023, Calgary, Alberta / IRW-Press / – Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTCQB: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemeinsam mit UGreenco Energy Corp. die Firmen (i) JP Enterprises Inc. („JP Enterprises“), (ii) Full Force Diamond Drilling Ltd. („Full Force“) und (iii) Aurora Geosciences Ltd. („Aurora“) (zusammen die „Auftragnehmer“) für das bevorstehende 2.000 Meter umfassende Diamantkernbohrprogramm des Unternehmens im Winter 2023 auf dem Konzessionsgebiet Key Lake South („Konzessionsgebiet KLS“) beauftragt hat, wobei diese Auftragnehmer die Mobilisierung für die erste Märzwoche 2023 planen.

JP Enterprises stellt seit über 20 Jahren Camps und Unterstützung für Unternehmen bereit, die Mineralexplorationen durchführen. Das Unternehmen ist im Besitz von Jonathan Proulx, einem Mitglied der Lac La Ronge Indian Band. JP Enterprises ist stolz darauf, mehreren Mitgliedern der Lac La Ronge Indian Band eine dauerhafte Vollzeitbeschäftigung zu bieten. Über 90 % der Belegschaft sind indigene Personen. Viele von ihnen haben ihr ganzes Berufsleben lang in diesen Camps gearbeitet. Sie kennen den Umfang der harten Arbeit, die geleistet werden muss und dass die Zeitvorgaben eingehalten werden müssen.

Full Force ist ein in ganz Kanada und den USA tätiges Diamantbohrunternehmen, das eine Flotte mittels Hubschrauber transportierbarer Bohrgeräte sowie kufen- und raupenmontierter Bohrgeräte betreibt. Das Unternehmen verfügt über eine erfahrene Mannschaft, die bereits mit anderen Uranexplorationsunternehmen im Athabasca-Becken zusammengearbeitet hat, und ist bestrebt, von Anfang bis Ende einen hervorragenden Service zu bieten. Full Force ist COR-zertifiziert und setzt sich für den Unterhalt gesunder und sicherer Arbeitsplätze ein, während gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden. Strenge Richtlinien und tägliche Gefährdungsbeurteilungen sorgen für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und Auftragnehmer.